Μετά την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων που αποφάσισε μία ώρα διακοπή των συνεδριάσεων και ενός λεπτού σιγή πριν από την έναρξη της διαδικασίας την ερχόμενη Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου, ο Συμβολαιογραφικός Σύλλογος καλεί τα μέλη του να συμμετάσχουν στις συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας.

Ο συμβολαιογραφικός Σύλλογος Εφετείων Αθηνών – Πειραιώς – Αιγαίου και Δωδεκανήσου σε ανακοίνωσή του αναφέρει:

«Με αφορμή την επέτειο των δύο ετών από το φρικτό δυστύχημα στα Τέμπη, όπου έχασαν τη ζωή τους δεκάδες συνάνθρωποί μας, στην πλειοψηφία τους νέοι, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών-Πειραιώς-Αιγαίου και Δωδεκανήσου εκφράζει τη συμπαράστασή του στις οικογένειες των αδικοχαμένων θυμάτων και υποστηρίζει την απαίτηση της κοινωνίας για απονομή δικαιοσύνης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους συναδέλφους σε συμμετοχή στις συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας του Συλλόγου Πληγέντων Δυστυχήματος Τεμπών, στις 28.02.2025, σε συμπόρευση με τους λοιπούς επιστημονικούς φορείς».

