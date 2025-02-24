Δολοφονία Λυγγερίδη: Παραπομπή 150 και πλέον κατηγορουμένων προτείνει η εισαγγελέας

Την παραπομπή 150 και πλέον κατηγορουμένων για την εγκληματική οργάνωση του Ρέντη στο πλαίσιο της οποίας τελέστηκε η δολοφονία του αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδη κι άλλες αξιόποινες πράξεις, προτείνει η εισαγγελέας πρωτοδικών Μαγδαληνή Καλπακίδου.
Η Εισαγγελική λειτουργός προτείνει να παραπεμφθούν στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων μεταξύ άλλων και κατά περίπτωση για τα αδικήματα της συγκρότησης, ένταξης και διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης, της απόπειρας ανθρωποκτονίας, της συνέργειας σε ανθρωποκτονία, της κατοχής εκρηκτικών και εμπρηστικών υλών, της βίας κατά υπαλλήλων κ.ά. με την επιβαρυντική περίσταση του αθλητικού νόμου.
«Τα επιδιωκόμενα εγκλήματα τελούνται με αθλητικό υπόβαθρο ή με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις και με οπαδικά, κυρίως, κίνητρα, δηλαδή είτε ως έκφραση της δυσαρεσκείας και διαμαρτυρίας για μη ευνοϊκά για τον Ολυμπιακό αποτελέσματα αγώνων και αποφάσεις της διαιτησίας, είτε ως μέσο εκφοβισμού και επίδειξης υπέρτερης δύναμης/ισχύος απέναντι σε οπαδούς διαφορετικών ομάδων, αλλά και έναντι των αστυνομικών δυνάμεων, που διατίθενται στους αγώνες που συμμετέχει ο Ολυμπιακός για την διαφύλαξη της τάξης, της ασφάλειας των αθλητικών αποστολών και φιλάθλων και την ομαλή διεξαγωγή των αγώνων, είτε ως αντίποινα σε βάρος αστυνομικών για την καταστολή επεισοδίων που επιχείρησε εγκληματική οργάνωση στο πλαίσιο αθλητικής εκδήλωσης».
Κατά την εισαγγελέα, η εγκληματική οργάνωση, όπως αναφέρει στην πρότασή της , έχει και οικονομικά οφέλη «συνδεόμενα με τη δράση ορισμένων τουλάχιστον εκ των μελών της οργάνωσης». Το οικονομικό κέρδος προέρχεται «από παράνομη διάθεση εισιτηρίων και προσκλήσεων για αγώνες του Ολυμπιακού, από παράνομη εισαγωγή ατόμων εντός των γηπέδων άνευ εισιτηρίου έναντι χρηματικού ανταλλάγματος και από την εκβίαση των μικροπωλητών που στήνουν τους πάγκους και τις καντίνες τους πέριξ των αθλητικών εγκαταστάσεων του Ολυμπιακού».
Παραπομπή για τη διοίκηση του Ολυμπιακού
Ανάμεσα σε αυτούς που η εισαγγελική λειτουργός ζητά την παραπομπή τους σε δίκη είναι και τα 5 μέλη της διοίκησης του Ολυμπιακού , και συγκεκριμένα για τα πλημμελήματα της υποστήριξης- χρηματοδότησης εγκληματικής οργάνωσης και της υποκίνησης αθλητικής βίας
Πρόκειται για τους Βαγγέλη Μαρινάκη, Γιάννη Μώραλη, Κώστα Καραπαπά, Μιχάλη Κουντούρη και Δημήτρη Αγραφιώτη οι οποίοι κατά τις απολογίες τους ενώπιον του ανακριτή που διενήργησε την κύρια ανάκριση για την υπόθεση αρνήθηκαν τα όσα τους αποδίδονται.
Οι παραπάνω, όπως αναφέρεται μεταξύ άλλων στην εισαγγελική πρόταση: «Στον Πειραιά και στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής, σε άγνωστο χρονικό διάστημα, αλλά τουλάχιστον από 18 –11–2019 έως 22-4-2024, ενεργώντας από κοινού, ήτοι κατόπιν συναπόφασης τους, με κοινό σχεδιασμό, κοινό δόλο και κοινή δράση, με περισσότερες πράξεις τους που συνιστούν εξακολούθηση του ίδιου εγκλήματος, παρείχαν σε άλλους κάθε είδους περιουσιακά στοιχεία, υλικά και άυλα και κάθε είδους χρηματοοικονομικά μέσα και οδηγίες, πληροφορίες και κατευθύνσεις βοηθώντας και στην στρατολόγηση νέων μελών, γνωρίζοντας ότι με αυτό τον τρόπο διευκολύνουν ή υποβοηθούν Την τέλεση εγκληματικών δραστηριοτήτων εγκληματικής οργάνωσης που επιδιώκει την τέλεση περισσότερων κακουργημάτων» σημειώνει η εισαγγελέας και συμπληρώνει πως τα πρόσωπα αυτά ήταν ανώτατα μέλη του ΔΣ της ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ και «με τις ιδιότητές τους και ενώ γνώριζαν την ύπαρξη και την λειτουργία και την δράση της εγκληματικής οργάνωσης, καθώς και τα ηγετικά και ανώτερα στελέχη αυτής, παρείχαν άμεσα και έμμεσα οικονομικές ενισχύσεις στα ηγετικά στελέχη, αλλά και σε εταίρα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης με την ονομασία «Θύρα 7».
Με την ίδια πρόταση η κ. Καλπακίδου ζητά την απαλλαγή του Ευάγγελου Μαρινάκη, του Ιωάννη Μώραλη, του Μιχαήλ Κουντούρη, του Δημητρίου Αγραφιώτη και του Κωσταντίνου Καραπαπά για το αδίκημα της υποστήριξης εγκληματικής οργάνωσης από κοινού κατ’ εξακολούθηση για το χρονικό διάστημα έως την 17/11/ 2019.
Το τελευταίο λόγο για την παραπομπή ή μη των κατηγορουμένων και για ποια αδικήματα θα έχει το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Αθηνών.
