Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από συγκλίνουσα αμέλεια, σε βαθμό πλημμελήματος, άσκησε η εισαγγελέας εις βάρος έξι προσώπων για τον θάνατο τού 2,5 ετών κοριτσιού, με καταγωγή από τη Νιγηρία, στο δημοτικό βρεφοκομείο «Άγιος Στυλιανός» της Θεσσαλονίκης, τον Φεβρουάριο του 2023.

Ανάμεσα στους κατηγορούμενους είναι ο τότε πρόεδρος και ο αναπληρωτής του στη διοίκηση του Ιδρύματος, δύο ανώτεροι διοικητικοί υπάλληλοι και δύο γιατροί. Τα συγκεκριμένα πρόσωπα είχαν κληθεί να καταθέσουν ως ύποπτα τέλεσης αξιόποινων πράξεων, στο πλαίσιο προκαταρκτικής έρευνας που είχε παραγγείλει η Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

Την έρευνα κλήθηκε να φέρει εις πέρας η Υποδιεύθυνση Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης. Αξιολογώντας τα ευρήματα της έρευνας, η εισαγγελέας απήγγειλε ποινική δίωξη διαβιβάζοντας τη δικογραφία στην Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης. Εφόσον εγκριθούν οι δικονομικές ενέργειες, η υπόθεση αναμένεται να εισαχθεί στο ακροατήριο του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων, λόγω ειδικής δωσιδικίας, αφού ένας από τους κατηγορούμενους έχει την ιδιότητα του δικηγόρου.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, το κοριτσάκι βρέθηκε αναίσθητο στις 17/2 στο συγκεκριμένο ίδρυμα από υπάλληλό του και παρά τις προσπάθειες πληρώματος του ΕΚΑΒ να το επαναφέρουν αυτό δεν κατέστη εφικτό. Την προηγούμενη μέρα το παιδί είχε διακομιστεί στο «Ιπποκράτειο» Νοσοκομείο καθώς αντιμετώπιζε πρόβλημα στις αμυγδαλές, με τους θεράποντες γιατρούς να του χορηγούν φαρμακευτική αγωγή. Αφού έλαβε εξιτήριο επέστρεψε στον «Άγιο Στυλιανό» αλλά η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Όπως περιγράφεται στη δικογραφία, το 2,5 ετών κορίτσι φιλοξενείτο στον «Άγιο Στυλιανό», καθώς, με δικαστική απόφαση, είχε αφαιρεθεί η επιμέλεια από τη μητέρα του. Λόγω της συγκεκριμένης απόφασης η ίδια δεν κατάφερε να δει την κόρη της όταν διακομίστηκε στο νοσοκομείο. Τραγική σύμπτωση ήταν ότι η μητέρα κατάφερε με νεότερη δικαστική απόφαση να ανατρέψει την προηγούμενη και επρόκειτο να παραλάβει το παιδί της την επομένη του θανάτου του.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

