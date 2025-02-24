Του Μάκη Συνοδινού

Συνελήφθη από την Κρατική Ασφάλεια ένας άνδρας γεννημένος το 1975, ο οποίος τις προηγούμενες ημέρες καλούσε, μέσω διαδικτύου, σε πράξεις βίας στις συγκεντρώσεις για τα Τέμπη την προσεχή Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του skai.gr οι άνδρες της κρατικής ασφάλειας πέρασαν χειροπέδες στον 50χρονο, μετά τις αναρτήσεις για «βία και χάος» στη διαδήλωση, καθώς κινήθηκε άμεσα η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος.

Υπενθυμίζεται ότι η έχει διαταχθεί προκαταρκτική έρευνα με αφορμή αναρτήσεις σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης που προτρέπουν σε βιαιοπραγίες την ερχόμενη Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου, ημέρα που συμπληρώνονται δύο χρόνια από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Με εντολή του Προϊσταμένου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών της Αθήνας Αριστείδη Κορέα, η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος διενεργεί ελέγχους ώστε να ταυτοποιήσει όσους προτρέπουν σε βιοπραγίες.

