Τουλάχιστον 40.000 άνθρωποι συμμετείχαν, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία από την αστυνομία, στο σημερινό συλλαλητήριο στο κέντρο της Αθήνας για την επέτειο των τριών ετών από την τραγωδία των Τεμπών.

Μετά την ολοκλήρωση του συλλαλητηρίου, προκλήθηκαν μικρής έκτασης επεισόδια μεταξύ ομάδων κουκουλοφόρων και αστυνομικών στην πλατεία Συντάγματος και περιμετρικά αυτής.

Σύμφωνα με την αστυνομία, μέχρι στιγμής έχουν γίνει 174 προσαγωγές, εκ των οποίων οι 11 μετατράπηκαν σε συλλήψεις.

Νωρίτερα σήμερα, αστυνομικοί εντόπισαν σε στοά στην Ερμού, σακούλα με υπό κατασκευή μολότοφ που περιείχε 8 μπουκάλια βενζίνης.

Συλλαλητήρια πραγματοποιήθηκαν σήμερα και σε Θεσσαλονίκη, Λάρισα και άλλες μεγάλες πόλεις.

Σύμφωνα με πηγές της Ελληνικής Αστυνομίας, μέχρι τις 14:00 μετά το μεσημέρι, στη Θεσσαλονίκη, είχαν γίνει 21 προσαγωγές και πέντε συλλήψεις, εκ των οποίων η μία για κατοχή πυρσού και οι τέσσερις για κροτίδες.

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας μετά τη λήξη της συγκέντρωσης που πραγματοποιήθηκε για την συμπλήρωση τριών ετών από την σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη. Σύμφωνα με ενημέρωση από την ΕΛΑΣ παραμένει κλειστή η λεωφόρος Βασιλίσσης Αμαλίας καθώς υπάρχουν ακόμα λίγοι συγκεντρωμένοι μπροστά από το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

Εν τω μεταξύ, με εντολή της ΕΛ.ΑΣ άνοιξαν οι σταθμοί του Μετρό «Σύνταγμα» και «Πανεπιστήμιο».

Πηγή: skai.gr

