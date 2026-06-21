Μήνυμα αισιοδοξίας για το μέλλον της Μέσης Ανατολής έστειλε ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζέι Ντι Βανς, από την Ελβετία, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη κρίσιμες ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.

Στις δηλώσεις του, ο Βανς υπογράμμισε ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) έχει δώσει σαφή εντολή στην αμερικανική διαπραγματευτική ομάδα να αναζητήσει διπλωματικές λύσεις σε μια σειρά από ανοιχτά ζητήματα, με στόχο όχι απλώς την αποκλιμάκωση των εντάσεων, αλλά τον μόνιμο μετασχηματισμό των σχέσεων στη Μέση Ανατολή.

«Το ερώτημα είναι αν μπορούμε να αλλάξουμε μόνιμα τις σχέσεις στη Μέση Ανατολή», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας ένα όραμα στο οποίο οι χώρες της περιοχής θα μπορούν να συνεργάζονται για την προώθηση της ειρήνης, της σταθερότητας και της ευημερίας.

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος αναγνώρισε ότι το Ιράν υπήρξε για χρόνια παράγοντας περιφερειακής αστάθειας, ωστόσο τόνισε πως η παρούσα διπλωματική διαδικασία ανοίγει τον δρόμο για μια νέα εποχή. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι συνομιλίες έχουν σημειώσει «μεγάλη πρόοδο» τις τελευταίες ώρες, γεγονός που ενισχύει τις προσδοκίες για ουσιαστικά αποτελέσματα.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην κατάσταση στον Λίβανο, σημειώνοντας ότι έχουν καταγραφεί θετικές εξελίξεις στη διατήρηση της εκεχειρίας. Αν και παραδέχθηκε ότι τέτοιες συμφωνίες είναι συχνά «λίγο χαοτικές» στην εφαρμογή τους, εμφανίστηκε βέβαιος ότι η διαδικασία κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Παράλληλα, ο Βανς υπογράμμισε ότι ο πρόεδρος Τραμπ παραμένει προσηλωμένος στον στόχο μιας ευρύτερης περιφερειακής κατάπαυσης του πυρός, η οποία θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση για μια νέα αρχιτεκτονική ασφάλειας στην περιοχή.

Σε μια από τις πιο χαρακτηριστικές του τοποθετήσεις, αποκάλυψε ότι ο Τραμπ έχει ζητήσει από την αμερικανική πλευρά να «γυρίσει νέα σελίδα» στις σχέσεις με τον ιρανικό λαό, δίνοντας έμφαση στη διπλωματία και στην αναζήτηση κοινών σημείων συνεννόησης. Οι τεχνικές διαπραγματεύσεις, όπως ανέφερε, ενδέχεται να μην επιλύσουν όλες τις διαφορές που έχουν συσσωρευτεί επί δεκαετίες. Ωστόσο, το γεγονός ότι οι δύο πλευρές κάθονται στο ίδιο τραπέζι και εργάζονται από κοινού δημιουργεί, για πρώτη φορά, τις προϋποθέσεις για μια ιστορική προσέγγιση.

Με τη διεθνή κοινότητα να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, η αίσθηση που εκπέμπεται από την Ελβετία είναι ότι διαμορφώνεται μια σπάνια ευκαιρία για διπλωματική επανεκκίνηση. Αν οι συνομιλίες συνεχίσουν με τον ίδιο ρυθμό, η περιοχή ενδέχεται να βρίσκεται μπροστά σε μια από τις σημαντικότερες προσπάθειες ειρήνευσης των τελευταίων δεκαετιών.

Πηγή: skai.gr

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