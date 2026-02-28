Τρία χρόνια από τα Τέμπη: Συλλαλητήρια μνήμης σε όλη τη χώρα για τα θύματα της τραγωδίας

Τρία χρόνια συμπληρώνονται σήμερα, 28 Φεβρουαρίου, από τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη, που στοίχισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους και σημάδεψε ανεξίτηλα τη συλλογική μνήμη της χώρας. Τρία χρόνια μετά, οι πληγές παραμένουν ανοιχτές. Η κοινωνία επιστρέφει στους δρόμους για τις 57 ψυχές που χάθηκαν άδικα, ζητώντας δικαίωση και απαντήσεις, με ένα κοινό, αδιαπραγμάτευτο αίτημα: «να μην υπάρξουν άλλα Τέμπη».

Από την Αθήνα έως τη Θεσσαλονίκη και από την Πάτρα μέχρι την Κρήτη, χιλιάδες πολίτες συμμετέχουν σε συλλαλητήρια, πορείες και συγκεντρώσεις μνήμης σε περισσότερες από 70 πόλεις σε ολόκληρη τη χώρα. Ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών απευθύνει κάλεσμα συμμετοχής, τονίζοντας πως «η φωνή μας πρέπει να ακουστεί ακόμη πιο δυνατά, για να υπάρξει πραγματική δικαίωση».

Η επέτειος των τριών ετών συνοδεύεται από εκτεταμένες απεργιακές κινητοποιήσεις, με τη χώρα να οδηγείται σε μερική «παράλυση» -όχι από αδράνεια, αλλά ως ένδειξη διαμαρτυρίας, μνήμης και συλλογικής ευθύνης.

Η σημερινή επέτειος αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς στις 23 Μαρτίου αναμένεται να ξεκινήσει στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για την υπόθεση. Η δικαστική διαδικασία, που αναμένεται να διαρκέσει μεγάλο χρονικό διάστημα λόγω του όγκου της δικογραφίας και του αριθμού των κατηγορουμένων και των μαρτύρων και θεωρείται κομβική για την απόδοση ευθυνών και την πλήρη διερεύνηση των συνθηκών που οδήγησαν στη σύγκρουση των δύο τρένων.

Στις 12:00 το ραντεβού στο Σύνταγμα

Στην Αθήνα, η κεντρική συγκέντρωση έχει οριστεί για τις 12:00 στην πλατεία Συντάγματος, έπειτα από κάλεσμα του Εργατικού Κέντρου Αθήνας, της ΑΔΕΔΥ και δεκάδων σωματείων.

Εργαζόμενοι από πολλούς κλάδους, καλλιτέχνες και άνθρωποι του πολιτισμού συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις, ενώ τα θέατρα αναμένεται να παραμείνουν κλειστά, ως ελάχιστος φόρος τιμής και έμπρακτη ένδειξη συμπαράστασης.

«Δεν είναι ώρα σιωπής»

Οι εργαζόμενοι στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις με στάσεις εργασίας, διευκολύνοντας ωστόσο τη μετακίνηση των πολιτών προς το κέντρο της Αθήνας. Η Γραμμή 1 του Μετρό (ΗΣΑΠ) και το Τραμ θα λειτουργούν από τις 9:00 έως τις 21:00.

Σε ανακοίνωσή τους, τα σωματεία των σταθερών συγκοινωνιών υπογραμμίζουν πως «τρία χρόνια μετά, η οργή παραμένει ζωντανή και η απαίτηση για δικαιοσύνη ηχεί πιο δυνατά από ποτέ». Υπενθυμίζουν ότι ανάμεσα στα θύματα βρίσκονταν και 11 σιδηροδρομικοί, κάνοντας λόγο για διαχρονικές ελλείψεις σε προσωπικό και σύγχρονα συστήματα ασφαλείας. «Δεν είναι η ώρα της σιωπής. Είναι η ώρα της φωνής και του αγώνα, για τα παιδιά που δεν έφτασαν ποτέ, για την αξιοπρέπεια της ζωής μας», σημειώνεται χαρακτηριστικά. Τα τρένα δεν θα κυκλοφορούν, λόγω της συμμετοχής των εργαζομένων στις απεργιακές κινητοποιήσεις.

Φόρος τιμής και από τους ναυτεργάτες

Δεμένα θα παραμείνουν και τα πλοία, καθώς η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία έχει προκηρύξει 24ωρη απεργία. Σε ανακοίνωσή της, η Ομοσπονδία κάνει λόγο για χρέος μνήμης απέναντι σε όσους χάθηκαν και τονίζει τη σημασία της τήρησης των κανόνων ασφάλειας σε όλες τις μεταφορές.

Ρυθμίσεις στην κυκλοφορία

Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν από το πρωί στο κέντρο της Αθήνας, λόγω των συγκεντρώσεων. Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, τα μέτρα θα εφαρμοστούν σταδιακά και ανάλογα με τις συνθήκες.

Συλλαλητήρια και στη Θεσσαλονίκη

Την ίδια ώρα, συλλαλητήριο πραγματοποιείται και στη Θεσσαλονίκη, με φοιτητές και μαθητές να συγκεντρώνονται στις 12:00 στο άγαλμα Βενιζέλου. Παράλληλα, έξι σταθμοί του μετρό θα παραμείνουν κλειστοί από τις 10:00 το πρωί, στο πλαίσιο των μέτρων ασφαλείας.

Σε κλίμα θλίψης και έντονης συγκίνησης τελέστηκε χθες Παρασκευή το βράδυ στον ιερό ναό των Τριών Ιεραρχών στις φοιτητικές εστίες του ΑΠΘ αρχιερατικό μνημόσυνο και αγρυπνία για τα 57 θύματα της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών. «Προσευχόμαστε για τους ανθρώπους, προσευχόμαστε για εκείνους και για την παρηγοριά των οικείων τους, ιδιαιτέρως των γονέων οι οποίοι έχασαν τα παιδιά τους και ως Εκκλησία ποτέ δεν θα πάψουμε να προσευχόμαστε γιατί αυτό είναι το κύριο έργο μας», ανέφερε ο μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Φιλόθεος. Μετά τα μεσάνυχτα, ακολούθησε Αγρυπνία στον ίδιο ναό.

Νωρίτερα στα γρασίδια της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου, φοιτητές πραγματοποίησαν συγκέντρωση μνήμης στο μνημείο που έχει στηθεί εντός του ΑΠΘ για τους 16 φοιτητές –13 του ΑΠΘ και τρεις των δύο άλλων πανεπιστημίων– που ταξίδευαν με την επιβατική αμαξοστοιχία και χάθηκαν στη σύγκρουση των δυο τραίνων, πριν από τρία χρόνια. Οι φοιτητές άφησαν στο μνημείο λευκά τριαντάφυλλα και γαρύφαλλα, φώναξαν συνθήματα, τήρησαν ενός λεπτού σιγή προτού υψώσουν στον νυχτερινό ουρανό 16 φαναράκια στη μνήμη τους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.