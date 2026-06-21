Εξιχνιάστηκε ένοπλη ληστεία στην Κηφισιά με λεία άνω των 100.000 ευρώ

Εξιχνιάστηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής υπόθεση ένοπλης ληστείας σε βάρος ενός ηλικιωμένου άντρα στην Κηφισιά, με λεία πάνω από 100.000 ευρώ, που είχε σημειωθεί στις αρχές του περασμένου Μαΐου.

Για την υπόθεση συνελήφθη στις 16 Ιουνίου, έπειτα από αστυνομική επιχείρηση σε περιοχή της Αττικής, ένας 51χρονος, ανιψιός του θύματος, και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα, κλοπή και ληστεία κατά συναυτουργία, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Συγκεκριμένα, όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, η ληστεία σημειώθηκε το μεσημέρι της 6ης Μαΐου 2026, όταν ο 51χρονος, μαζί με έναν ακόμη δράστη, μετέβησαν με όχημα σε οικία στην περιοχή της Κηφισιάς και, με την απειλή όπλου, αφαίρεσαν από τον ηλικιωμένο θείο του χρηματικό ποσό και κοσμήματα συνολικής αξίας άνω των 100.000 ευρώ, πριν διαφύγουν.

Η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής, στο πλαίσιο της προανάκρισης, προχώρησε σε ειδικές ανακριτικές πράξεις και ανάλυση βιντεοληπτικού υλικού, μέσω των οποίων ταυτοποιήθηκε ο 51χρονος ως ένας από τους δράστες. Κατά την ΕΛ.ΑΣ., ο κατηγορούμενος γνώριζε τις καθημερινές συνήθειες του συγγενικού του προσώπου, καθώς και την ύπαρξη πολύτιμων αντικειμένων μέσα στην οικία, ενώ την ημέρα της ληστείας φέρεται να απέφυγε τη χρήση συσκευών τηλεφωνίας, ώστε να μην αφήσει ψηφιακά ίχνη.

Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι το όχημα που χρησιμοποιήθηκε για τη διάπραξη της ληστείας είχε μισθωθεί από συγγενικό πρόσωπο του 51χρονου, έπειτα από μεσολάβησή του, ενώ έφερε πινακίδες που είχαν αφαιρεθεί από άλλο όχημα. Σύμφωνα με την αστυνομία, τέσσερις ημέρες πριν από τη ληστεία είχαν τοποθετηθεί στο όχημα φιμέ αντηλιακές μεμβράνες, με στόχο να δυσχερανθεί ο εντοπισμός των δραστών.

Κατά την αστυνομική επιχείρηση, στην κατοχή και στην οικία του 51χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, πιστόλι με σφαίρα στη θαλάμη, γεμιστήρας, 35 φυσίγγια, 2.800 ευρώ, μεταλλικό γκλοπ, αναδιπλούμενο μαχαίρι, πλήθος κινητών τηλεφώνων, πιστόλι-ρέπλικα και καταγραφικά συστήματα κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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