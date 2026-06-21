Την πόρτα της εξόδου από την Ντάουνινγκ Στριτ φαίνεται ότι θα ανοίξει αύριο ο Κιρ Στάρμερ, καθώς αναμένεται να ανακοινώσει την παραίτησή του από την πρωθυπουργία, μετά την εσωκομματική εξέγερση βουλευτών των Εργατικών που ζητούν την αποχώρησή του και την παράδοση της σκυτάλης στον Άντι Μπέρναμ.

Μιλώντας την Κυριακή εκ μέρους της κυβέρνησης, ο υπουργός Επιχειρήσεων Πίτερ Κάιλ απέφυγε να σχολιάσει ευθέως τις προθέσεις του Στάρμερ, παραδέχθηκε όμως ότι ο πρωθυπουργός έχει πλήρη επίγνωση της «πολιτικής πραγματικότητας» και θα λάβει αποφάσεις με γνώμονα το συμφέρον της χώρας.

«Δεν θέλω να έρθω εδώ και να παριστάνω ότι δεν υπάρχει διαδικασία, ότι δεν υπάρχουν δυνάμεις που αμφισβητούν τον πρωθυπουργό ως ηγέτη. Αυτό ισχύει ξεκάθαρα», δήλωσε στην εκπομπή «Sunday with Laura Kuenssberg» του BBC.

Ο Στάρμερ και οι στενοί του σύμμαχοι επέμεναν επί εβδομάδες ότι θα αντιμετώπιζαν οποιαδήποτε πρόκληση για την ηγεσία, είτε από τον Μπέρναμ είτε από οποιονδήποτε άλλον. Η στάση αυτή είχε επαναβεβαιωθεί πριν από τις αναπληρωματικές εκλογές στο Μέικερφιλντ, μέσω της οποίας ο Μπέρναμ εξασφάλισε την επιστροφή του στο Γουέστμινστερ.

Η Ντάουνινγκ Στριτ επανέλαβε την Κυριακή την ίδια γραμμή, παραπέμποντας στις δηλώσεις του Στάρμερ προς τους δημοσιογράφους την Παρασκευή, μετά τη νίκη του Μπέρναμ, όταν ο πρωθυπουργός είχε δεσμευθεί ότι θα δώσει μάχη απέναντι σε οποιαδήποτε αμφισβήτηση της ηγεσίας του.

Ο Κάιλ, αν και δήλωσε ότι δεν γνωρίζει «τι θα φέρουν οι επόμενες ημέρες», παρουσίασε τον Στάρμερ ως έναν πρωθυπουργό που σταθμίζει προσεκτικά το πολιτικό του μέλλον, επιδιώκοντας να αποφύγει περαιτέρω βλάβη στο εθνικό συμφέρον.

Όπως είπε, είχε εκτενή συνομιλία με τον Στάρμερ την Παρασκευή. «Είχε πολύ έντονα στον νου του τα συμφέροντα της χώρας και, σε εκείνη τη συζήτηση, μου είπε επανειλημμένα και μου ζήτησε τη συμβουλή μου για το τι πιστεύω ότι θέλει η χώρα αυτή τη στιγμή, υπό τις παρούσες συνθήκες», ανέφερε.

Αρνούμενος να αποκαλύψει τι ακριβώς συμβούλευσε τον πρωθυπουργό, ο Κάιλ περιορίστηκε να πει ότι οι Εργατικοί βρίσκονται μπροστά σε περίοδο πολιτικής αβεβαιότητας. «Είμαστε μια δεμένη ομάδα ανθρώπων και πρέπει να βρούμε τρόπο να περάσουμε αυτή τη φάση βάζοντας τη χώρα πρώτη. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Κάιλ θεωρείται στενός φίλος του Γουές Στρίτινγκ, του πρώην υπουργού Υγείας, ο οποίος παραιτήθηκε τον περασμένο μήνα και έχει ήδη δηλώσει ότι θα διεκδικήσει την πρωθυπουργία.

Ερωτηθείς αν προτιμά πλήρη εσωκομματική αναμέτρηση για τη διαδοχή του Στάρμερ, αντί για μια άτυπη «στέψη» του Μπέρναμ, ο Κάιλ απάντησε ότι οι αναμετρήσεις είναι «καλύτερες όπου είναι δυνατόν», αλλά πρέπει να σταθμίζονται με την ανάγκη διατήρησης της συνοχής και της κυβερνητικής αποτελεσματικότητας.

Κάλεσε, παράλληλα, τους Εργατικούς να διδαχθούν από τα λάθη των Συντηρητικών, ώστε οποιαδήποτε αλλαγή ηγεσίας, εφόσον υπάρξει, να γίνει «με λειτουργικό τρόπο» και χωρίς να αποσπάσει την κυβέρνηση από τις ανάγκες των πολιτών.

Ωστόσο, απηύθυνε και μια έμμεση προειδοποίηση προς όσους θεωρούν ότι ο Μπέρναμ μπορεί από μόνος του να αναστρέψει την καθοδική πορεία του κόμματος. Όπως είπε, οι Εργατικοί πρέπει επίσης να θυμηθούν το παράδειγμα των Συντηρητικών, οι οποίοι «κάθε φορά που αντιμετώπιζαν κρίση στο κόμμα τους, πίστευαν ότι η αλλαγή του προσώπου στην κορυφή θα έλυνε τα πάντα - και αυτό αποδείχθηκε ξεκάθαρα λάθος».

Μετά τη σαρωτική νίκη του Μπέρναμ στην αναμέτρηση της Πέμπτης απέναντι στο Reform, με διαφορά άνω των 9.000 ψήφων και ποσοστό πάνω από 50%, το επιτελείο του εκτιμούσε ότι είχε ήδη τη στήριξη περίπου 200 βουλευτών των Εργατικών, δηλαδή σχεδόν της μισής κοινοβουλευτικής ομάδας.

Έκτοτε, ο αριθμός αυτός φέρεται να έχει αυξηθεί, με τον Μπέρναμ να εμφανίζεται όλο και πιο βέβαιος ότι μπορεί να αναλάβει την ηγεσία των Εργατικών -και συνεπώς την πρωθυπουργία- χωρίς εσωκομματική αναμέτρηση, εφόσον ο Στάρμερ παρουσιάσει ένα σύντομο χρονοδιάγραμμα αποχώρησης.

Την Παρασκευή, υπουργοί που έως πρόσφατα θεωρούνταν πιστοί στον Στάρμερ τον προειδοποίησαν ότι πρέπει να αποφασίσει έως το τέλος του Σαββατοκύριακου για τον χρόνο αποχώρησής του. Διαφορετικά, κινδυνεύει να οδηγηθεί σε αναγκαστική έξοδο, με πιθανή παρέμβαση στη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου την Τρίτη.

Οποιοσδήποτε βουλευτής θελήσει να διεκδικήσει την ηγεσία χρειάζεται τη στήριξη τουλάχιστον του 20% της κοινοβουλευτικής ομάδας, δηλαδή 81 βουλευτών.

Ο Στρίτινγκ έχει δηλώσει ότι θα διεκδικήσει την κορυφαία θέση και υποστηρίζει ότι διαθέτει επαρκή αριθμό υποστηρικτών. Ωστόσο, σύμμαχοι τόσο του Στάρμερ όσο και του Μπέρναμ εμφανίζονται δύσπιστοι. Η υποψηφιότητά του ενδέχεται να αποδυναμωθεί περαιτέρω, εάν αναποφάσιστοι βουλευτές των Εργατικών επιλέξουν να στοιχηθούν πίσω από τον πιθανότερο νικητή, δηλαδή τον Μπέρναμ.

Η αποχώρηση του Στάρμερ θα οδηγήσει το Ηνωμένο Βασίλειο στον έβδομο πρωθυπουργό μέσα σε δέκα χρόνια, μόλις δύο χρόνια αφότου ο ίδιος οδήγησε τους Εργατικούς σε σαρωτική εκλογική νίκη, με κοινοβουλευτική πλειοψηφία 174 εδρών.

Η πρωθυπουργία του, ωστόσο, έχει σημαδευτεί από αντιπαραθέσεις και αναδιπλώσεις, μεταξύ άλλων για τα επιδόματα θέρμανσης των ηλικιωμένων και για την απόφαση διορισμού του Πίτερ Μάντελσον στη θέση του πρεσβευτή του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ουάσινγκτον.

Οι Εργατικοί έχουν καταρρεύσει στις δημοσκοπήσεις, ενώ ο ίδιος ο Στάρμερ παραμένει εξαιρετικά αντιδημοφιλής σε μεγάλο μέρος της κοινής γνώμης. Το Reform UK προηγείται σε περισσότερες από 300 συνεχόμενες πανεθνικές δημοσκοπήσεις, με όλο και περισσότερους βουλευτές των Εργατικών να θεωρούν ότι, χωρίς αλλαγή ηγεσίας, ο Νάιτζελ Φάρατζ μπορεί να γίνει ο επόμενος πρωθυπουργός.



Πηγή: skai.gr

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