Στα ραντάρ των Μπαρτσελόνα και Μπασκόνια ο Μέτου

Σε αναζήτηση σέντερ ενόψει της νέας αγωνιστικής σεζόν βρίσκονται η Μπαρτσελόνα και η Μπασκόνια, με τα ισπανικά Μέσα να συνδέουν τις δύο ομάδες με τον Τσιμέζι Μέτου.

Όπως αναφέρεται στην Ιβηρική χώρα, ο 29χρονος Νιγηριανός ψηλός βρίσκεται στα ραντάρ των «μπλαουγκράνα» και των Βάσκων, μετά την πολύ καλή σεζόν που πραγματοποίησε στην ACB με τη φανέλα της Γκραν Κανάρια.

Ο πρώην ΝΒΑ ολοκλήρωσε την χρονιά με 14,1 πόντους και 4,5 ριμπάουντ κατά μέσο όρο σε σύνολο 12 συμμετοχών στο ισπανικό πρωτάθλημα.





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