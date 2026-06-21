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Στα ραντάρ των Μπαρτσελόνα και Μπασκόνια ο Μέτου

Σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα ο Τσιμέζι Μέτου βρίσκεται στα ραντάρ της Μπαρτσελόνα και της Μπασκόνια

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Μέτου

Σε αναζήτηση σέντερ ενόψει της νέας αγωνιστικής σεζόν βρίσκονται η Μπαρτσελόνα και η Μπασκόνια, με τα ισπανικά Μέσα να συνδέουν τις δύο ομάδες με τον Τσιμέζι Μέτου.

Όπως αναφέρεται στην Ιβηρική χώρα, ο 29χρονος Νιγηριανός ψηλός βρίσκεται στα ραντάρ των «μπλαουγκράνα» και των Βάσκων, μετά την πολύ καλή σεζόν που πραγματοποίησε στην ACB με τη φανέλα της Γκραν Κανάρια.

Ο πρώην ΝΒΑ ολοκλήρωσε την χρονιά με 14,1 πόντους και 4,5 ριμπάουντ κατά μέσο όρο σε σύνολο 12 συμμετοχών στο ισπανικό πρωτάθλημα.


 

Πηγή: sport-fm.gr

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TAGS: Μπαρτσελόνα Μπασκόνια μπάσκετ
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