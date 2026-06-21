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Φωτιά στη Σύρο: Μήνυμα του 112 για εκκένωση από Τρία Λαγγόνια προς Ερμούπολη – Ισχυρές δυνάμεις στο σημείο

Πυρκαγιά σε χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή Αμπέλα – Επιχειρούν πυροσβέστες, εναέρια μέσα, εθελοντές και υδροφόρες

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Σύρος

Πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής σε χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή Αμπέλα της Σύρου, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής και την ενεργοποίηση του αριθμού έκτακτης ανάγκης 112.

Συγκεκριμένα, εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα στους κατοίκους και επισκέπτες της περιοχής Τρία Λαγγόνια, καλώντας τους να απομακρυνθούν προς την Ερμούπολη και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των Αρχών.

Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 10 πυροσβέστες με τρία οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα. Στο έργο της πυρόσβεσης συμμετέχουν επίσης εθελοντές και υδροφόρες των ΟΤΑ.

Σύμφωνα με το cyclades24, οι δυνάμεις παραμένουν στο σημείο δίνοντας μάχη για τον περιορισμό της πυρκαγιάς και την αποτροπή επέκτασής της, ενώ οι κάτοικοι καλούνται να παραμένουν σε εγρήγορση και να συμμορφώνονται με τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

Οι φλόγες καίνε κοντά σε εξοχικές κατοικίες δίπλα στον Μέγα Γιαλό, χωρίς όμως να απειλούνται.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Φωτιά Σύρος Πυροσβεστική 112
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