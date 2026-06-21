Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καβησός στις Φέρες του δήμου Αλεξανδρούπολης, κινητοποιώντας ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Στο σημείο επιχείρησαν 28 πυροσβέστες, με τη συνδρομή μίας πεζοπόρου ομάδας της 7ης ΕΜΟΔΕ και επτά πυροσβεστικών οχημάτων και εθελοντές ενώ από αέρος πραγματοποίησαν ρίψεις νερού τρία αεροσκάφη. Συνδρομή παρείχαν υδροφόρες και μηχανήματα έργου (υδροφόρες των ΟΤΑ). Η πυρκαγιά, που ήταν σε χαμηλή βλάστηση, οριοθετήθηκε σχετικά σύντομα και δεν απειλήθηκαν κατοικίες και υποδομές.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Έβρου, έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς.

Πηγή: skai.gr

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