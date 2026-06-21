Η εφαρμογή της ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν δεν μπορεί να προχωρήσει εάν δεν τερματιστεί ο πόλεμος στον Λίβανο, δήλωσε ο αναπληρωτής υπεύθυνος Επικοινωνίας και Ενημέρωσης του Γραφείου του Προέδρου του Ιράν, Σαγέντ Μεχντί Ταμπαταμπαΐ.

«Η συνέχιση των εγκλημάτων του σιωνιστικού καθεστώτος στον Λίβανο θα οδηγήσει στην ακύρωση ολόκληρης της συμφωνίας», έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, λίγες ώρες πριν από τις σημερινές συνομιλίες στην Ελβετία.

Το Ιράν πρόκειται να θέσει το ζήτημα των παραβιάσεων της αρχικής συμφωνίας ΗΠΑ–Ιράν κατά τη διάρκεια της απογευματινής συνάντησης, δήλωσε ο επικεφαλής διαπραγματευτής της χώρας, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Μπαγκαέι, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Fars.

Εκπρόσωπος της ιρανικής διαπραγματευτικής ομάδας ανέφερε ότι η αντιπροσωπεία της Τεχεράνης σκοπεύει να συνεχίσει τις συνομιλίες μέχρι αργά το βράδυ, χωρίς να αναμένεται παράταση πέραν της σημερινής ημέρας.

Την ίδια στιγμή, ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, υπογράμμισε ότι η χώρα του δεν επιδιώκει την απόκτηση πυρηνικών όπλων, αναφερόμενος στις αμερικανικές απαιτήσεις για διασφαλίσεις σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

«Το μόνο σημείο που απασχολεί την Αμερική είναι να μην αποκτήσουμε ατομική βόμβα. Αυτό είναι κάτι που ο μακαρίτης ηγέτης είχε επανειλημμένα δηλώσει: δεν θέλουμε ατομική βόμβα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ζήτησαν να το καταγράψουμε και να το υπογράψουμε, και το υπογράψαμε», δήλωσε ο Πεζεσκιάν.

Οι δηλώσεις αυτές έρχονται σε μια κρίσιμη συγκυρία για τις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, καθώς οι εξελίξεις στον Λίβανο και την ευρύτερη Μέση Ανατολή εξακολουθούν να επηρεάζουν το διπλωματικό κλίμα και τις προσπάθειες αποκλιμάκωσης της έντασης στην περιοχή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.