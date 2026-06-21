Γη και ύδωρ πρόσφερε ο Παναθηναϊκός στον Ζέλικο Ομπράντοβιτς για να τον πείσει να επιστρέψει στον πάγκο του.

Το τριετές συμβόλαιο που υπέγραψε ο Σέρβος τεχνικός (ως το 2029) είναι πραγματικά ηγεμονικό, με πληροφορίες να αναφέρουν πως θα αποφέρει 10 ίσως και περισσότερα εκατομμύρια ευρώ συνολικά!

Μάλιστα, ο 66χρονος «Ζοτς» θα έχει μεγαλύτερο μπάτζετ από αυτό της περασμένης σεζόν στη διάθεσή του (το αγωνιστικό μπάτζετ άγγιξε τα 30 εκατ. ευρώ τη σεζόν 2025/26), πρακτικά… απεριόριστο, ενώ έχει και πλήρη ελευθερία για τις κινήσεις που θα ζητήσει για την ενίσχυση του ρόστερ, αλλά και την πλαισίωσή του με συνεργάτες που ο ίδιος θα ζητήσει.

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