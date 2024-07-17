Δίωξη για παράβαση καθήκοντος ασκήθηκε από την Εισαγγελία πρωτοδικών Λάρισας κατά 4 προσώπων για τους χειρισμούς στο σημείο της τραγωδίας, μετά τη σύγκρουση των τρένων στα Τέμπη.

Οι διώξεις έρχονται μετά την ολοκλήρωση της συμπληρωματικής έρευνας που ζήτησε η αντιεισαγγελέας Εφετών, μετά τις μηνύσεις συγγενών των θυμάτων.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, τα πρόσωπα που διώκονται είναι ο πρώην περιφερειάρχης Θεσσαλίας και στελέχη της Πυροσβεστική, της Αστυνομίας και της Πολιτικής Προστασίας. Οι διώξεις είναι πλημμεληματικού χαρακτήρα και αφορούν ενέργειες που έκαναν οι 4 υπηρεσιακοί παράγοντες σε σχέση με τη διαμόρφωση του χώρου, μετά το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Η διάταξη(το αποτέλεσμα της έρευνας) θεωρείται συναφής με τη δικογραφία για τα Τέμπη και για το λόγο αυτό διαβιβάζεται στην εισαγγελία Εφετών Λάρισας. Ο πρώην περιφερειάρχης Θεσσαλίας έχει ήδη διωχθεί για παράβαση καθήκοντος, που αφορά τη μη ενημέρωση των δικαστικών αρχών για τους χειρισμούς στο σημείο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.