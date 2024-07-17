Της Ιωάννας Μάνδρου

Την άμεση διαβίβαση της απόφασης από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θράκης ζήτησε η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, σύμφωνα με πληροφορίες, προκειμένου να εξεταστεί αν πρέπει να ασκηθούν τα νόμιμα ένδικα μέσα την υπόθεση των κατηγορουμένων- κατοίκων του Έβρου, οι οποίοι τον περασμένο Αύγουστο (2023), ως αυτόκλητοι πολιτοφύλακες είχαν επιδοθεί σε πράξεις βίας κατά προσφύγων και μεταναστών, δημοσιεύοντας μάλιστα βιντεοληπτικό υλικό με τις πράξεις τους, ενώ έκαναν «συλλήψεις» μεταναστών στον Έβρο και ανάρτησαν το σχετικό βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα.

Η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου ζήτησε την εφετειακή απόφαση προκειμένου να εξετάσει το ενδεχόμενο ασκήσεως αναιρέσεως κατά της απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θράκης.

Υπενθυμίζεται ότι το πρώτο δεκαήμερο του φετινού Ιουλίου αφέθηκαν ελεύθεροι τρεις άνδρες που είχαν παραπεμφθεί σε δίκη με την κατηγορία ότι – εν μέσω των καταστροφικών πυρκαγιών στον Έβρο, τον περασμένο Σεπτέμβριο – κλείδωσαν σε μεταφορικό τρέιλερ 13 πρόσφυγες και μετανάστες, τους οποίους βιντεοσκοπούσαν, υποδεικνύοντάς τους ως εμπρηστές.

Το Τριμελές Εφετείου Κακουργημάτων Θράκης αποφάσισε να μετατρέψει τη βασική κακουργηματική κατηγορία της αρπαγής με ρατσιστικά χαρακτηριστικά σε παράνομη κατακράτηση, η οποία όμως διώκεται σε βαθμό πλημμελήματος, κάνοντας δεκτούς τους ισχυρισμούς που προέβαλαν οι κατηγορούμενοι.

Οι εφέτες δέχθηκαν, ότι η συγκεκριμένη πράξη δεν τελέστηκε με ρατσιστικά κίνητρα, ενώ τους απάλλαξε για μία σειρά άλλων πλημμελημάτων, όπως έκθεση, διέγερση σε διάπραξη βιαιοπραγιών, παράνομη οπλοφορία, κ.λπ.

Τελικά, τους επιβλήθηκε συνολική ποινή φυλάκισης 5 ετών, σε καθέναν από τους τρεις κατηγορούμενους και επιπρόσθετα τρεις μήνες στον κατηγορούμενο που μαγνητοσκόπησε το επίμαχο βίντεο (παραβίαση προσωπικών δεδομένων).

Παράλληλα, το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων με την ίδια απόφασή του, μετέτρεψε την ποινή σε χρηματική προς 10 ευρώ την ημέρα και χορήγησε ανασταλτικό αποτέλεσμα στην εκτέλεσή της ποινής τους, μέχρι το Εφετείο, δηλαδή δεν πήγε κανείς φυλακή



Η εισαγγελική παρέμβαση του περασμένου Αυγούστου

Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Αύγουστο ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, για θέματα ρατσισμού, εμπορίας ανθρώπων και κακομεταχείρισης ημεδαπών ή αλλοδαπών, Γιώργος Σκιαδαρέσης, μετά από δημοσιεύματα και καταγγελίες για παράνομες πράξεις κατά προσφύγων και μεταναστών στην περιοχή του Έβρου, απέστειλε σχετική παραγγελία τόσο στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης όσο και στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών επισυνάπτοντας και τα σχετικά δημοσιεύματα.

Με την παραγγελία του ο εισαγγελικός λειτουργός είχε ζητήσει να διερευνηθεί αν έχουν τελεστεί «συγκεκριμένα αξιόποινα περιστατικά, στα οποία προδήλως ενδείκνυται η εφαρμογή της αυτόφωρης διαδικασίας, προς εξάλειψη οποιουδήποτε ίχνους αναβίωσης του μεσαιωνικού φαινομένου της αυτοδικίας που μπορεί να εκθέσει διεθνώς τη χώρα μας».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.