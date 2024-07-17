Μεγάλη φωτιά είναι σε εξέλιξη στους Τσολιάδες Κιλκίς, κοντά στα σύνορα Ελλάδας και Βόρειας Μακεδονίας και τον συνοριακό σταθμό των Ευζώνων, ο οποίος έκλεισε προληπτικά λόγω καπνού.

Από και προς το ελληνικό έδαφος, μέσω του Τελωνείου των Ευζώνων, δεν διεξάγονται διελεύσεις οχημάτων. Οι τελωνειακές αρχές της γειτονικής χώρας έκλεισαν την είσοδο προς το ελληνικό έδαφος για να αντιμετωπιστεί η φωτιά και εφόσον οι ελληνικές αρχές ανάψουν το «πράσινο φως» θα αποκατασταθεί η λειτουργία στο συνοριακό πέρασμα προς τη χώρα μας.

Η φωτιά, σύμφωνα με πηγές της Πυροσβεστικής, καίει αγροτοδασική και χορτολιβαδική έκταση. Στο σημείο επιχειρούν 39 πυροσβέστες και δύο πεζοπόρα τμήματα, με 12 υδροφόρα οχήματα, ενώ ελικόπτερο πραγματοποιεί συνεχείς ρίψεις από αέρος.

Προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση των επίγειων δυνάμεων πυρόσβεσης στο σημείο αποφασίστηκε να κλείσει η ΠΑΘΕ, από το ύψος της γέφυρας Πολυκάστρου μέχρι το τελωνείο των Ευζώνων, και η κυκλοφορία για τα οχήματα που κινούνται προς τα βόρεια σύνορα διεξάγεται μέσω του Πολυκάστρου.

Πηγή: skai.gr

