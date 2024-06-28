Εξελίξεις σημειώθηκαν στις έρευνες για την τραγωδία στα Τέμπη.

Σε ιδιωτική επιχείρηση στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης εντοπίστηκε το κοντέινερ της μοιραίας εμπορικής αμαξοστοιχίας που αναζητούσαν οι ιδιώτες εμπειρογνώμονες και ο εφέτης ανακριτής, το οποίο ήταν έμφορτο όταν συνέβη το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα.

Στο μικροσκόπιο της εισαγγελικής έρευνας για την τραγωδία στα Τέμπη παραμένει το ενδεχόμενο ύπαρξης εύφλεκτης ουσίας σε βαγόνι της εμπορικής αμαξοστοιχίας.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, με έγγραφό του ο εφέτης ανακριτής έχει δώσει εντολή στις Αστυνομικές Διευθύνσεις Πιερίας και Λάρισας να μεταφερθεί με ασφάλεια σήμερα κιόλας στο Κουλούρι Λάρισας, όπου βρίσκονται συγκεντρωμένα τα στοιχεία της υπόθεσης.

Την προηγούμενη εβδομάδα συγγενείς των θυμάτων ζήτησαν να οριστούν ειδικοί μεταλλουργοί εμπειρογνώμονες ώστε να εξεταστούν τα κοντέινερ της εμπορικής αμαξοστοιχίας, αλλά και η επιβατική.

