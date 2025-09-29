Εξελίξεις υπάρχουν στην υπόθεση της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη καθώς υπάρχει η σύμφωνη γνώμη της προέδρου της εισαγγελίας εφετών Λάρισας κ. Μαρίας Λιάνου επί της βασικής δικογραφίας για παραπομπή σε δίκη 36 κατηγορουμένων.

Μετά από αυτή την εξέλιξη ανοίγει ο δρόμος για τον ορισμό της ημερομηνίας της δίκης.

Πρόκειται για στελέχη του ΟΣΕ της ΕΡΓΟΣΕ, της Hellenic Train, της ΡΑΣ και του υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών με τους 33 από τους 36 να κατηγορούνται για κακούργημα που επιφέρει ποινή μέχρι ισόβια κάθειρξη.

Απομένουν βέβαια ορισμένα ζητήματα όπως η σύνταξη του κλητηρίου θεσπίσματος, η μετάφρασή του στα Ιταλικά για τους κατηγορούμενους της Hellenic Train και φυσικά ο προσδιορισμός της δίκης η οποία θα διεξαχθεί στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στη Λάρισα.

Κωνσταντοπούλου: «Δεν έχω ξανασυναντήσει τέτοια δικαστική και εισαγγελική ξετσιπωσιά»

Παράλληλα, επίθεση κατά των δικαστικών λειτουργών που χειρίζονται την υπόθεση της εθνικής τραγωδίας στα Τέμπη, εξαπέλυσε από τη Λάρισα το πρωί της Δευτέρας η πρόεδρος της «Πλεύσης Ελευθερίας» και συνήγορος συγγενών θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Όπως τόνισε μεταξύ άλλων, «δεν έχω ξανασυναντήσει τέτοια δικαστική και εισαγγελική ξετσιπωσιά. Δεν έχω συναντήσει ξανά τέτοιους λειτουργούς που δεν έχουν σε τίποτε να καταπατούν το καθήκον τους, να παραβιάζουν τις πιο ιερές υποχρεώσεις για να μπαζώσουν μία ποινική υπόθεση πολλαπλών κακουργημάτων, αφαίρεσης με κακουργηματικό τρόπο 57 ανθρώπινων ζωών… Δεν έχω ξαναδεί τέτοιους ξετσίπωτους λειτουργούς…»

Πηγή: skai.gr

