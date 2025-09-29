Από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ζεφυρίου της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής, μεσημβρινές ώρες της 24-9-2025, εντοπίστηκε οικία-ορμητήριο πώλησης ναρκωτικών ουσιών σε οικισμό του Ζεφυρίου.

Συνελήφθη 65χρονη και σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών ενώ επιπρόσθετα συνελήφθη και έτερος 56χρονος για κατοχή ναρκωτικών ουσιών.

Από την προανακριτική έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ζεφυρίου και κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών, τέθηκε υπό διακριτική παρακολούθηση η εν λόγω οικία και προέκυψε ότι η κατηγορούμενη διακινούσε ποσότητες ηρωίνης.

Κατά την αστυνομική επιχείρηση, η 65χρονη επιχείρησε να απορρίψει ποσότητες ηρωίνης εντός του σιφονιού της τουαλέτας όμως οι αστυνομικοί εισήλθαν στην οικία και εντόπισαν εντός του σιφονιού 15 γραμμ. ηρωίνης και επιπρόσθετα σε χώρους της οικίας πλήθος νάιλον συσκευασιών και το χρηματικό ποσό των 505 ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

