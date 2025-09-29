Νέο βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες έρχεται στο φως σχετικά με το τροχαίο που προκάλεσε τα ξημερώματα του Σαββάτου στη Φιλοθέη ο ηθοποιός Βασίλης Μπισμπίκης.
Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται και το ενδεχόμενο ο ηθοποιός να είχε καταναλώσει αλκοόλ πάνω από το επιτρεπόμενο όριο. Ο ίδιος, στην κατάθεσή του, παραδέχθηκε ότι λίγες ώρες νωρίτερα συμμετείχε σε κρητικό γλέντι στη Μεταμόρφωση.
Βίντεο από την εκδήλωση του τοπικού συλλόγου Κρητών, όπου διασκέδαζε το βράδυ της Παρασκευής με την παρέα του ο Βασίλης Μπισμπίκης, δημοσιοποιήθηκε σήμερα, καταγράφοντας στιγμές λίγο πριν το ατύχημα.
Οι αστυνομικοί της Τροχαίας συνεχίζουν να ερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο 48χρονος έχασε τον έλεγχο του αγροτικού του οχήματος και κατέληξε να συγκρουστεί με τρία σταθμευμένα ΙΧ.
Στο μεταξύ, σε φωτογραφία που δόθηκε στη δημοσιότητα φαίνεται το μεγάλο αγροτικό όχημα ελάχιστα δευτερόλεπτα μετά τη σφοδρή πρόσκρουση στα σταθμευμένα αυτοκίνητα στην οδό Δοϊράνης.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.