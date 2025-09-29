Νέο βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες έρχεται στο φως σχετικά με το τροχαίο που προκάλεσε τα ξημερώματα του Σαββάτου στη Φιλοθέη ο ηθοποιός Βασίλης Μπισμπίκης.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται και το ενδεχόμενο ο ηθοποιός να είχε καταναλώσει αλκοόλ πάνω από το επιτρεπόμενο όριο. Ο ίδιος, στην κατάθεσή του, παραδέχθηκε ότι λίγες ώρες νωρίτερα συμμετείχε σε κρητικό γλέντι στη Μεταμόρφωση.

Βίντεο από την εκδήλωση του τοπικού συλλόγου Κρητών, όπου διασκέδαζε το βράδυ της Παρασκευής με την παρέα του ο Βασίλης Μπισμπίκης, δημοσιοποιήθηκε σήμερα, καταγράφοντας στιγμές λίγο πριν το ατύχημα.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Οι αστυνομικοί της Τροχαίας συνεχίζουν να ερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο 48χρονος έχασε τον έλεγχο του αγροτικού του οχήματος και κατέληξε να συγκρουστεί με τρία σταθμευμένα ΙΧ.

Στο μεταξύ, σε φωτογραφία που δόθηκε στη δημοσιότητα φαίνεται το μεγάλο αγροτικό όχημα ελάχιστα δευτερόλεπτα μετά τη σφοδρή πρόσκρουση στα σταθμευμένα αυτοκίνητα στην οδό Δοϊράνης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.