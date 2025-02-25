Στάση εργασίας πραγματοποιούν τα μέσα σταθερής τροχιάς, Μετρό, τραμ και ηλεκτρικός, την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου, οπότε συμπληρώνονται δύο χρόνια από τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη, που κόστισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους.

Όπως ανακοίνωσε η ΣΤΑΣΥ, Μετρό, Τραμ κι Ηλεκτρικός θα λειτουργήσουν από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα της Παρασκευής προς τη διευκόλυνση του κόσμου που επιθυμεί να συμμετάσχει στο συλλαλητηρίου για τα Τέμπη.

Επίσης, 24ωρη απεργία πραγματοποιούν οι εργαζόμενοι στα λεωφορεία και τα τρόλεϊ για την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου. Το Συνδικάτο Εργαζομένων ΟΑΣΑ και η Ένωση Εργαζομένων ΗΛΠΑΠ απαιτούν-διεκδικούν «Όχι άλλα Τέμπη, δημόσιες αστικές συγκοινωνίες, ασφαλείς, σύγχρονες, ποιοτικές» και καλούν τα μέλη τους στη συγκέντρωση στο Σύνταγμα.

Η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ

«Την ερχόμενη Παρασκευή, συμπληρώνονται 2 χρόνια από την τραγική εκείνη ημέρα, όπου η σύγκρουση των δύο τρένων στην κοιλάδα των Τεμπών, κόστισε τη ζωή σε τουλάχιστον 57 ανθρώπους! ! !

Δύο χρόνια παρήλθαν και οι γονείς, οι συγγενείς και οι φίλοι των θυμάτων ακόμη δεν βρήκαν τη δικαίωση (ούτε καν την ηθική) που αρμόζει στην εν λόγω τραγωδία!!! Έτσι, για ακόμη μια φορά το αίσθημα δικαιοσύνης πάει περίπατο, καθώς υπονομεύεται από κάθε είδους κατασκευασμένα συμφέροντα και οι

πολίτες οδηγούνται στο συμπέρασμα ότι ιδίως για κάποιους όλα επιτρέπονται, αφού η ατιμωρησία είναι για αυτούς δεδομένη, αφήνοντας όλους τους υπόλοιπους με το αίσθημα της κατάφωρης αδικίας και του ανυπεράσπιστου, έναντι των αυθαιρεσιών. Το παρήγορο στην τραγωδία των Τεμπών, είναι πως το μεγαλύτερο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας και όχι μόνο, συμπαρίσταται και στηρίζει τον αγώνα μέχρι την Τελική Ηθική και Ουσιαστική Δικαίωση, όσα χρόνια και αν περάσουν. Απαιτεί να αποδοθούν οι ευθύνες στους ενόχους και να χυθεί άπλετο φως στην όποια συγκάλυψη επιχειρούν να καταφέρουν οι

άμεσα και έμμεσα «αφανείς» -μέχρι ενός σημείου- αυτουργοί και συνωμότες αυτού του εγκλήματος. . . ! ! !

Οι εργαζόμενοι στα Μέσα Σταθερής Τροχιάς (Μετρό-Ηλεκτρικός-Τραμ), τιμώντας τα θύματα και τις οικογένειές τους, συμμετέχουμε και στηρίζουμε την Πανελλαδική Απεργία στις 28 Φλεβάρη, σαν ένδειξη διαμαρτυρίας, μνήμης και αντίστασης!! Ανταποκρινόμενοι στην επιθυμία του Συλλόγου «Πληγέντων Δυστυχήματος Τεμπών 28/02/2023» αφενός συμμετέχουμε στην κινητοποίηση αυτή, αφετέρου συμβάλλουμε στην όσο το δυνατόν μεγαλύτερη

προσέλευση του κόσμου, με ενδιάμεση «διακοπή» της Απεργίας!

Συνεπώς, για τη διευκόλυνση του συλλαλητηρίου, την Παρασκευή 28-2-2025, οι συρμοί θα κινηθούν από τις 9:00 το πρωί έως τις 17:00 το απόγευμα.

Στις 11:00 π.μ. της ίδιας ημέρας, στο Σύνταγμα, γινόμαστε ένα με το ποτάμι αλληλεγγύης και διαμαρτυρίας των συνανθρώπων μας! Γιατί η δικαιοσύνη απονέμεται στα δικαστήρια αλλά κατακτιέται στους δρόμους.

Τέλος, καλούμε την Εταιρεία, να μεριμνήσει για τη μέγιστη εξυπηρέτηση του πλήθους και την ομαλή του μετάβαση, μέσω των συρμών και των υπηρεσιών ασφαλείας της ΣΤΑΣΥ».

