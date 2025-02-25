Τουλάχιστον 7 κάλυκες συνέλεξαν, σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί από το σημείο όπου συνέβη η ένοπλη επίθεση γύρω στη 1 το μεσημέρι στην περιοχή του σταθμού υπεραστικών λεωφορείων «Μακεδονία», στη δυτική Θεσσαλονίκη, με θύματα δύο υπηκόους Τουρκίας - ο ένας εκ των οποίων κατέληξε συνεπεία των τραυμάτων του, από τις σφαίρες.

Νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο νεκρός είναι 39 ετών, με τα πυρά των δραστών να τον βρίσκουν στην καρδιά και το κεφάλι. Πιο ελαφρά τραυματίστηκε ο ομοεθνής του, 39 ετών.

Πώς συνέβη το αιματηρό περιστατικό

Τα δύο θύματα επέβαιναν σε Ι.Χ. αυτοκίνητο, με οδηγό τον δεύτερο που τραυματίστηκε ελαφρά. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ένα σκουρόχρωμο αυτοκίνητο - τύπου τζίπ - πλησίασε το όχημα των θυμάτων καθώς αυτό κινούνταν στην οδό Μ. Αλεξάνδρου, «κλείνοντας» την πορεία του επί του οδοστρώματος.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, άτομο που επέβαινε στο τζιπ άνοιξε πυρ εναντίον του αυτοκινήτου των δύο Τούρκων, τραυματίζοντας θανάσιμα τον συνοδηγό. Τα κίνητρα της ένοπλης επίθεσης ερευνώνται από αστυνομικούς του Οργανωμένου Εγκλήματος.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Πηγή: Skai.gr, ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.