Ταυτοποιήθηκαν 4 άτομα για οπαδικό επεισόδιο, που έλαβε χώρα στο Καματερό στις 4 Ιουλίου το 2024 από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Το χρονικό της υπόθεσης

Ως προς το ιστορικό της υπόθεσης, στις 4 Ιουλίου το 2024, οπαδοί αθλητικής ομάδας συνεπλάκησαν με οπαδούς άλλης ομάδας στο Καματερό, κάνοντας χρήση φωτοβολίδων χειρός, μεταλλικών αντικειμένων και ξύλων. Μετά τις επιθέσεις, οι οποίες διήρκησαν περίπου ένα λεπτό, οι ομάδες των ατόμων διέφυγαν από το σημείο προς διαφορετικές κατευθύνσεις με Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα.

Κατόπιν έρευνας, αξιολόγησης του προανακριτικού υλικού και αστυνομικές ενέργειες, διακριβώθηκε η συμμετοχή των 4 ατόμων στη συμπλοκή, ενώ ακολούθησαν έρευνες σε δυο οικίες, σε μία από τις οποίες βρέθηκε και κατασχέθηκε ξύλινο ρόπαλο, με σήμα της μίας εκ των δυο ομάδων. Στο πλαίσιο αυτό, συνελήφθη 24χρονος οπαδός για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Παράλληλα, κατασχέθηκαν 2 Ι.Χ.Ε., τα οποία χρησιμοποιήθηκαν ως μέσα μεταφοράς και διαφυγής των δραστών από το σημείο της συμπλοκής.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

