Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σοφό Ασπροπύργου. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά έκαιγε κοντά σε επιχειρήσεις ωστόσο δεν απειλούνταν.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 48 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρου της 1ης ΕΜΟΔΕ και 15 οχήματα ενώ υπάρχει συνδρομή και από υδροφόρες ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σοφό Ασπροπύργου. Κινητοποιήθηκαν 48 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρου της 1ης ΕΜΟΔΕ και 15 οχήματα. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) May 29, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.