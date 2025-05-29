Λογαριασμός
Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στον Ασπρόπυργο

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 48 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρου της 1ης ΕΜΟΔΕ και 15 οχήματα ενώ υπάρχει συνδρομή και από υδροφόρες ΟΤΑ

UPDATE: 16:39
Πυροσβεστική

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σοφό Ασπροπύργου. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά έκαιγε κοντά σε επιχειρήσεις ωστόσο δεν απειλούνταν.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 48 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρου της 1ης ΕΜΟΔΕ και 15 οχήματα ενώ υπάρχει συνδρομή και από υδροφόρες ΟΤΑ.

