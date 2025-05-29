Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σοφό Ασπροπύργου. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά έκαιγε κοντά σε επιχειρήσεις ωστόσο δεν απειλούνταν.
Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 48 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρου της 1ης ΕΜΟΔΕ και 15 οχήματα ενώ υπάρχει συνδρομή και από υδροφόρες ΟΤΑ.
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σοφό Ασπροπύργου. Κινητοποιήθηκαν 48 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρου της 1ης ΕΜΟΔΕ και 15 οχήματα. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) May 29, 2025
