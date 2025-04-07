Θλίψη στη Λέσβο: Πέθανε ο Δημήτρης Βουνάτσος

Πέθανε το πρωί στη Λέσβο, μετά από πολυήμερη νοσηλεία στη ΜΕΘ του Νοσοκομείο Μυτιλήνης, όπου είχε εισαχθεί μετά από σοβαρό αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο, ο Δημήτρης Βουνάτσος.

Ο Δημήτρης Βουνάτσος ήταν 82 ετών, είχε διατελέσει επί σειρά ετών βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στον νομό Λέσβου, αιρετός νομάρχης και δήμαρχος του ενιαίου Δήμου Λέσβου.

Δικηγόρος στο επάγγελμα, διέπρεψε στην πολιτική σκηνή με την έντονη προσωπικότητά του και την αμεσότητα που τον χαρακτήριζε.

Σύμφωνα με το lesvosnews.gr, υπήρξε πρωτοπόρος στον φοιτητικό συνδικαλισμό, ενώ ως δήμαρχος και νομάρχης προώθησε έργα υποδομής και στήριξε τις τοπικές κοινότητες, μένοντας πάντα κοντά στους πολίτες.

Η απώλειά του προκάλεσε βαθιά θλίψη στη Λέσβο και πέρα από αυτήν, με την κληρονομιά του να παραμένει ζωντανή μέσα από την αδιάκοπη προσφορά του στον τόπο και τους ανθρώπους του.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.