Συγκινεί η έντιμη πράξη ενός υπαλλήλου της ΔΥΠΑ στην Πάτρα, ο οποίος παρά το γεγονός πως βρήκε τσάντα με €18.000 την Παρασκευή, τα παρέδωσε στην Αστυνομία, δίχως να σκεφτεί ούτε στιγμή να κρατήσει το ποσό.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ ο Κώστας Παπανδρέου δήλωσε πως βγαίνοντας από την υπηρεσία του για ένα προσωπικό ζήτημα και πηγαίνοντας στο νοσοκομείο, είδε έναν σάκο. «Εκείνη τη στιγμή ρώτησα μια συνάδερφο security μήπως ήταν δικό της, μου είπε όχι και στη συνέχεια ανοίγοντάς το είδα ότι είχε δεσμίδες από χρήματα», όπως αναφέρει.

«Το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα ήταν να πάρω τηλέφωνο την Ασφάλεια Πατρών, όπως και το έκανα. Δεν σκέφτηκα ούτε για μια στιγμή να τα κρατήσω, τα χρήματα δεν ήταν δικά μου. Πιστέψτε με, αν θέλουμε να δώσουμε ένα μήνυμα είναι να δώσουμε προς τα παιδιά μας τις αξίες αυτές, για να τις μεταδώσουν στις επόμενες γενιές και να έχουμε ένα καλύτερο αύριο. Αμέσως λοιπόν πήρα την Ασφάλεια να δω μήπως ο άνθρωπος τα έχει χάσει και πήρα και το 100 να είναι και αυτοί ενήμεροι».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.