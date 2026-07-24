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Θεσσαλονίκη: Σύλληψη 49χρονου για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος ανήλικης

Για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας συνελήφθη 49χρονος, έπειτα από καταγγελία ότι προσέγγισε και παρενόχλησε σεξουαλικά μία ανήλικη, στη Θεσσαλονίκη

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Περιπολικό

Για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας συνελήφθη 49χρονος, έπειτα από καταγγελία ότι προσέγγισε και παρενόχλησε σεξουαλικά μία ανήλικη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Το περιστατικό καταγγέλθηκε χθες το απόγευμα και ακολούθησε η σύλληψη του 49χρονου από αστυνομικούς του Α.Τ. Λευκού Πύργου.

Ο άντρας κρατείται και θα οδηγηθεί με την αυτόφωρη διαδικασία ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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TAGS: Θεσσαλονίκη σεξουαλική παρενόχληση σύλληψη
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