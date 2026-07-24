Θεσσαλονίκη: 8 συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών στον Δενδροπόταμο

Οκτώ άτομα συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από αστυνομική επιχείρηση για διακίνηση ναρκωτικών στην περιοχή του Δενδροποτάμου.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ., αστυνομικοί του Τμήματος Άμεσης Επέμβασης Ναρκωτικών, με τη συνδρομή του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας και αστυνομικού σκύλου, εντόπισαν αρχικά πέντε άτομα που είχαν προμηθευτεί μικροποσότητες ναρκωτικών από τρία σπίτια της περιοχής. Στις έρευνες που ακολούθησαν στις συγκεκριμένες κατοικίες συνελήφθησαν άλλα τρία άτομα, τα οποία φέρονται να διακινούσαν τις ουσίες.

Εκτός από τους οκτώ συλληφθέντες, ηλικίας 24 έως 54 ετών, στη δικογραφία περιλαμβάνεται και μία 54χρονη, η οποία αναζητείται.

Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν 1,57 κιλά ακατέργαστης κάνναβης, ποσότητες κοκαΐνης, MDMA και κατεργασμένης κάνναβης («σοκολάτα»), δύο σύριγγες με άγνωστη ναρκωτική ουσία, το χρηματικό ποσό των 1.905 ευρώ, επτά κινητά τηλέφωνα, δύο ζυγαριές ακριβείας, καθώς και πέντε κάμερες με καταγραφικό που επιτηρούσαν τους δρόμους γύρω από ένα από τα παραπάνω σπίτια.

Επιπλέον, όπως προέκυψε από την έρευνα, σε βάρος 34χρονου, εκ των συλληφθέντων, εκκρεμούν δύο αποφάσεις δικαστηρίων, με τις οποίες καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης για διακίνηση ναρκωτικών.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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