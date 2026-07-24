Σύλληψη για εμπρησμό από αμέλεια, πρόσκρουση φορτηγού σε αγωγό ηλεκτρικής ενέργειας, στη Χίο. Άμεση ήταν η κινητοποίηση των ανακριτικών υπαλλήλων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χίου για πυρκαγιά από αμέλεια που ξέσπασε την Πέμπτη στον Δήμο Χίου στη θέση «Παναγιά Σικελιάς».



Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ημεδαπός προκάλεσε την πυρκαγιά περίπου στις 8.30 το βράδυ, όταν κατά τη διέλευσή του με φορτηγό μεταφοράς μηχανήματος από την επαρχιακή οδό Έξω Διδύμας – Παναγιάς Σικελιάς προσέκρουσε σε αγωγό μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας με αποτέλεσμα την αποκόλληση και πτώση του αγωγού στο έδαφος, προκαλώντας πυρκαγιά σε ξηρά χόρτα.

Πηγή: skai.gr

Μετά την ολοκλήρωση της προανάκρισης, ο υπαίτιος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας για εμπρησμό από αμέλεια από ανακριτικούς υπαλλήλους της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χίου και του επιβλήθηκε διοικητικόΣημειώνεται ότι, από 1ης Ιανουαρίου έως και 23ης Ιουλίου, έχουν επιβληθεί συνολικά 602 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 846.860,61 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 217 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από τις οποίες οι 191 (88,02%) είναι από αμέλεια και οι 26 (11,98%) από πρόθεση.Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος διενεργώντας εντατικούς ελέγχους και προχωρώντας άμεσα στην απόδοση ευθυνών όπου διαπιστώνονται παραβάσεις.Το Πυροσβεστικό Σώμα υπενθυμίζει ότι η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια. Η τήρηση των μέτρων πυρασφάλειας και η αποφυγή εργασιών που ενδέχεται να προκαλέσουν σπινθήρες ή ανάφλεξη αποτελούν βασική προϋπόθεση για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των περιουσιών των πολιτών.

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