Στην πιθανότητα να συμβεί κάποια στιγμή στο μέλλον ένας μεγάλος σεισμός στο ελληνικό τόξο αναφέρθηκε ο καθηγητής Φυσικών Καταστροφών και Ακαδημαϊκός, Κώστας Συνολάκης.

Μιλώντας στην ΕΡΤ ο κ. Συνολάκης και όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο ενός μεγάλου σεισμού, της τάξεως των 8,5 Ρίχτερ είπε πως «Βεβαίως υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο» βασιζόμενος σε ιστορικά στοιχεία.

«Αν πάτε στο Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων θα δείτε ότι υπάρχει ένα έκθεμα που μιλάει για τον πολύ μεγάλο σεισμό που έγινε στη δυτική Κρήτη το 365 μ.Χ. Και που τον ξέρουμε αυτόν τον σεισμό; Από τις περιγραφές… Είναι τότε που εξαφανίζεται η Αλεξάνδρεια σαν παγκόσμια πόλη. Η Αλεξάνδρεια ήταν μέχρι τότε το κέντρο τουλάχιστον του Ελληνικού πολιτισμού. Εξαφανίζεται (σ.σ. η Αλεξάνδρεια) γιατί καταστρέφεται πλήρως από ένα μεγάλο τσουνάμι, το οποίο το δημιουργεί ο σεισμός αυτός. Και μπορούμε να ξέρουμε πόσο μεγάλος ήταν ο σεισμός αυτός από την τεκτονική ανοίξωση. Δηλαδή υπάρχουν σημεία στη δυτική Κρήτη, π.χ. στα Φαλάσαρνα, που είναι μια καταπληκτική φυσική παραλία, όπου υπάρχει ένα παλιό λιμάνι το οποίο έχει ανεβεί και βρίσκεται 8 μέτρα πάνω από τη θάλασσα. Πως ανέβηκε; Στα Σφακιά βλέπεις την παλιά ακτογραμμή που είναι δύο μέτρα, δηλαδή ανέβηκαν δύο μέτρα πάνω από την επιφάνεια. Μπορείτε να το δείτε κι εσείς, δεν χρειάζεται να είστε γεωλόγοι» δήλωσε.

Όπως ο ίδιος εξήγησε για τα 8,5 Ρίχτερ δεν πρόκειται για πρόβλεψη αλλά για ένδειξη. «Το ότι έχει γίνει στο παρελθόν, αυτό είναι ένδειξη ότι μπορεί να ξαναγίνει» είπε χαρακτηριστικά.

Πηγή: skai.gr

