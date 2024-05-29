Σε προσαγωγές δύο ατόμων προχώρησαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΡΑΣΗ το απόγευμα της Τετάρτης (29/5).

Ειδικότερα, προσήχθησαν δύο άτομα με full face στη γέφυρα της Ριζούπολης.

Νωρίτερα, οι Αρχές κατά τη διάρκεια ελέγχων, προχώρησαν στη σύλληψη ενός ατόμου έξω από το OPAP Arena εκεί όπου θα διεξαχθεί ο τελικός του Conference League ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Φιορεντίνα, στις 22:00. Το συγκεκριμένο άτομο έφερε πάνω του μαχαίρι.

Πηγή: skai.gr

