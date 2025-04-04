Από τη Δευτέρα 7 Απριλίου 2025, δεν θα υπάρχει η δυνατότητα υποβολής αναφορών προς την Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή», μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Αυτό αναφέρει ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής ενώ γνωστοποιείται ότι, αυτή, η αλλαγή πραγματοποιείται στο πλαίσιο της βελτίωσης των διαδικασιών υποβολής και διαχείρισης των αναφορών, με στόχο την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των καταναλωτών.

Οι διαθέσιμοι πλέον τρόποι υποβολής αναφορών προς την Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή» είναι οι εξής:

Ηλεκτρονικά, μέσω της ειδικής φόρμας στην ιστοσελίδα της Αρχής, κατόπιν ταυτοποίησης με χρήση των προσωπικών σας κωδικών taxisnet.

Ταχυδρομικά στη διεύθυνση της Αρχής: Συνήγορος του Καταναλωτή, Λεωφ. Αλεξάνδρας 144 Τ.Κ.: 114 71 Αθήνα.

Αυτοπροσώπως στα γραφεία της Αρχής (Λεωφ. Αλεξάνδρας 144, Τ.Κ.: 114 71 - Αθήνα), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 9:30 - 13:00.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.