Με καταθέσεις μαρτύρων υπεράσπισης συνεχίζεται η δίκη ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Εφετείου του Πέτρου Φιλιππίδη για τις κατηγορίες της απόπειρας βιασμού σε βάρος δύο συναδέλφων του.

Στο δικαστήριο κατέθεσαν δύο γυναίκες, εργαζόμενες στο Εθνικό Θέατρο και ένας άντρας, συγγενής εξ αγχιστείας του κατηγορούμενου, εργαζόμενος σε θέατρο με τον κατηγορούμενο.

Οι μάρτυρες κατέθεσαν για τον χαρακτήρα του κατηγορούμενου αποκλείοντας να έχει διαπράξει όσα τον κατηγορούν. Δήλωσαν επίσης πως θεωρούν ότι ο Φιλιππίδης έχει δεχθεί επίθεση «με οργανωμένο σχέδιο» που έχει σκοπό να πληγούν κάποιοι καλλιτέχνες. Όπως ανέφερε μία μάρτυρας «ακόμη και σήμερα παίζουν τον Φιλιππίδη τα "πρωϊνάδικα"... Εγώ βλέπω δόλο, ακόμη κι έτσι πουλάει. Διαφήμιση παίρνουν».

Πρόεδρος: Για ποιο δόλο μιλάτε;

Μάρτυρας: Είναι μια οργανωμένη κατάσταση για να αποδομήσουν κάποιους ανθρώπους από αυτή τη δουλειά.

Εισαγγελέας: Το κίνητρο όμως... Δύο κοπέλες έρχονται μετά από χρόνια και καταγγέλλουν διάφορα. Θα μπορούσαν να πουν και παραπάνω. Ποιο είναι το κίνητρο για να πουν ψέματα; Υπήρχε κίνηση να διώξουν τον κατηγορούμενο από το θέατρο; Είχε εχθρούς;

Μάρτυρας: Το θέατρο είναι ανταγωνιστικό και ο Φιλιππίδης έκανε πολλά χρόνια επιτυχίες. Και υπήρχε ζηλοφθονία. Για τα κορίτσια, θεωρώ ότι ήταν λάθος που ήρθαν τόσα χρόνια μετά. Δεν νομίζω ότι πίστευαν πως θα φτάσουν μέχρι εδώ. Δεν πίστευαν ότι θα ξέφευγε τόσο πολύ. Πιστεύω ότι είναι λίγο οργανωμένο.

Ο εξ αγχιστείας συγγενής (μπατζανάκης) του Π. Φιλιππίδη, που εργαζόταν ως τεχνικός σκηνής, είπε στο δικαστήριο πως ο λόγος που βρίσκεται στο εδώλιο ο κατηγορούμενος οφείλεται σε «μεγάλη ζήλια» , διότι για χρόνια ήταν ο πρώτος. «Και ξέρετε ποιος φταίει για αυτό; Ο Θεός, γιατί ο Θεός έριξε απλόχερα όλο το ταλέντο πάνω στον Πέτρο Φιλιππίδη», κατέληξε ο μάρτυρας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

