Πλημμύρισαν οι δρόμοι στο Μενίδι μετά την εκδήλωση έντονης βροχόπτωσης, όπως φαίνεται και στα βίντεο.
Ιδιαίτερα στους πιο στενούς δρόμους της περιοχής του Μενιδίου η κυκλοφορία των οχημάτων πραγματοποιείται με προσοχή και δυσκολία λόγω μεγάλης ποσότητας νερού. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κάτοικοι και περαστικοί από το Μενίδι ανεβάζουν βίντεο, που αποτυπώνουν το μέγεθος της νεροποντής και δυσανασχετούν με τα προβλήματα κυκλοφορίας.
@worldweathernews24htv Πλημμύρες στο Μενίδι της Αττικής 4-4-25 ⛈️⛈️. #flood #Menidi #Attiki ♬ πρωτότυπος ήχος - 🚒🚔🚔⛈️⚡🌨️🌪️WWN24HTV 📺📺.
Πηγή: skai.gr
