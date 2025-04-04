Λογαριασμός
Κακοκαιρία: Αποκλεισμένα άτομα στο ρέμα Προμπονά στα Πατήσια - «Κινηματογραφική» επιχείρηση της ΕΜΑΚ - Δείτε βίντεο

Το ρέμα φούσκωσε λόγω έντονης βροχόπτωσης και στο σημείο βρίσκονται πυροσβέστες με έξι οχήματα, ενώ αναμένεται επιχείρηση της ΕΜΑΚ

UPDATE: 18:04
Πατήσια

Συναγερμός έχει σημάνει την τελευταία ώρα σε Πυροσβεστική και ΕΛ.ΑΣ, καθώς δυο νεαρά άτομα έχουν αποκλειστεί στο ρέμα Προμπονά που φούσκωσε λόγω της βροχόπτωσης.

Στο σημείο βρίσκονται πυροσβέστες με 6 οχήματα και αναμένεται επιχείρηση της ΕΜΑΚ.

 Μια «κινηματογραφική» επιχείρηση της ΕΜΑΚ στήθηκε για τον απεγκλωβισμό των δύο νεαρών τουριστών από το ρέμα Προμπονά που είχε φουσκώσει επικίνδυνα λόγω της βροχής.

