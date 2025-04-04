Συναγερμός έχει σημάνει την τελευταία ώρα σε Πυροσβεστική και ΕΛ.ΑΣ, καθώς δυο νεαρά άτομα έχουν αποκλειστεί στο ρέμα Προμπονά που φούσκωσε λόγω της βροχόπτωσης.

Στο σημείο βρίσκονται πυροσβέστες με 6 οχήματα και αναμένεται επιχείρηση της ΕΜΑΚ.

Μια «κινηματογραφική» επιχείρηση της ΕΜΑΚ στήθηκε για τον απεγκλωβισμό των δύο νεαρών τουριστών από το ρέμα Προμπονά που είχε φουσκώσει επικίνδυνα λόγω της βροχής.

Πηγή: skai.gr

