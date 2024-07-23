Λογαριασμός
Υπό έλεγχο οι φωτιές στο Μαρκόπουλο Αττικής

Κινητοποιήθηκαν επίγειες και ενάεριες δυνάμεις

UPDATE: 14:43
Πυροσβεστική

Υπό έλεγχο τέθηκαν οι 2 φωτιές που ξέσπασαν σε διαφορετικά σημεία το μεσημέρι της Τρίτης στο Μαρκόπουλο.

Για την κατάσβεσή τους κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 20 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα ενώ υπάρχει συνδρομή και από εθελοντές.

