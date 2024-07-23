Υπό έλεγχο τέθηκαν οι 2 φωτιές που ξέσπασαν σε διαφορετικά σημεία το μεσημέρι της Τρίτης στο Μαρκόπουλο.

Για την κατάσβεσή τους κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 20 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα ενώ υπάρχει συνδρομή και από εθελοντές.

Σε 2 διαφορετικές πυρκαγιές στο Μαρκόπουλο Αττικής κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 20 οχήματα , 2 Α/Φ και 3 Ε/Π. Συνδρομή από εθελοντές. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 23, 2024

Πηγή: skai.gr

