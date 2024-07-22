Δύο νέα κρούσματα πανώλης σε αιγοπρόβατα στην περιοχή της Θεσσαλίας εντοπίστηκαν από τους ελέγχους που διεξάγουν οι αρμόδιες υπηρεσίες.

Τα δύο νέα κρούσματα εντοπίστηκαν στο Δαμάσι και στο Συκούριο, ενώ συνεχίζονται οι έλεγχοι στις μονάδες της περιοχής.

Σύμφωνα με ενημέρωση από την Περιφέρεια Θεσσαλίας, οι έλεγχοι θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή 26 Ιουλίου, με τα δείγματα να στέλνονται καθημερινά σε εργαστήριο στην Αθήνα. Εάν εντοπιστεί κρούσμα, θα θανατώνονται τα ζώα και η συγκεκριμένη μονάδα θα μπαίνει σε επιτήρηση.

Ήδη έχουν θανατωθεί περισσότερα από 2.000 αμνοερίφια στην περιοχή της Θεσσαλίας.

Την ίδια στιγμή, με δεδομένο την εμφάνιση επιβεβαιωμένων κρουσμάτων πανώλης σε εκτροφές των νομών Τρικάλων και Λάρισας και για την αποφυγή της μετάδοσης της νόσου, αλλά και για την προσπάθεια προστασίας του ζωικού κεφαλαίου, ο κ. Κουρέτας υπέγραψε απόφαση, η οποία προβλέπει την απαγόρευση - για οποιονδήποτε λόγο- μετακίνησης αιγοπροβάτων και αμνοεριφίων σε όλη την Περιφέρεια Θεσσαλίας, μέχρι την ολοκλήρωση της επιδημιολογικής διερεύνησης της νόσου και έκδοση νέας απόφασης.

Απαγορεύεται, επίσης, η σφαγή αιγοπροβάτων και αμνοεριφίων στα σφαγεία της Περιφέρειας Θεσσαλίας έως και την Παρασκευή 26 Ιουλίου.

Τα άμεσα μέτρα που έχουν ληφθεί είναι η δημιουργία ζώνης επιτήρησης έως και 10 χιλιόμετρα και η απαγόρευση μετακίνησης των αιγοπροβάτων. Η διακίνηση γάλακτος, πάντως, συνεχίζεται κανονικά με υψηλή παστερίωση ενώ με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένονται τα αποτελέσματα των ελέγχων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.