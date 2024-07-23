Πανώλη των αιγοπροβάτων

Από τη Ρουμανία, σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, εισήχθησαν τα μολυσμένα με πανώλη ζώα που μετέδωσαν την πανώλη σε κτηνοτροφικές μονάδες της Θεσσαλίας, προκαλώντας “συναγερμό” στις αρμόδιες αρχές.

Σε σύσκεψη που έγινε χθες στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, σύμφωνα με την ΕΡΤ, έγινε γνωστό ότι τα ζώα που έφεραν τον ιό πιθανότατα προήλθαν από μεγάλη κτηνοτροφική μονάδα, δυναμικότητας 51.000 ζώων της Ρουμανίας, όπου έχουν, επίσης, εντοπιστεί κρούσματα.

Τα κλιμάκια των κτηνιάτρων από όλη την Ελλάδα από χθες το πρωί έχουν ξεκινήσει εντατικούς ελέγχους, ενώ νέα κρούσματα εντοπίστηκαν σε μονάδες στον Τύρναβο και τα Τέμπη.

«Η εξέλιξη αυτή είναι θετική, καθώς αποδεικνύεται ότι οι έλεγχοι αποδίδουν και περιορίζεται περαιτέρω η εξάπλωση της νόσου. Η εκτίμηση είναι ότι μέχρι την Παρασκευή θα έχουμε μία καθαρή επιδημιολογική εικόνα και αυτή θα είναι ενθαρρυντική για την συνέχεια» δήλωσε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κουρέτας.

Ήδη έχουν θανατωθεί περισσότερα από 2.000 αμνοερίφια στην περιοχή της Θεσσαλίας.

Απαγορεύεται, επίσης, η σφαγή αιγοπροβάτων και αμνοεριφίων στα σφαγεία της Περιφέρειας Θεσσαλίας έως και την Παρασκευή 26 Ιουλίου.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Συναγερμός και στην Ήπειρο

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, σε συναγερμό τίθενται από σήμερα και οι αρμόδιες υπηρεσίες στην Ήπειρο ενώ επιστρατεύονται οι κτηνίατροι του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης λόγω της εξάπλωσης της πανώλης στα αιγοπρόβατα.

Η Δ/νση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Ηπείρου, μετά την εμφάνιση κρουσμάτων πανώλης των Αιγοπροβάτων σε γειτονικές περιοχές συνιστά στους ιδιοκτήτες εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων να πρέπει να αυξήσουν τα μέτρα βιοασφάλειας στις εκτροφές τους, ώστε να μειώσουν τον κίνδυνο μόλυνσης.

Υπενθυμίζεται ότι η πανώλη των μικρών μηρυκαστικών δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο και δεν έχει καμία σχέση με τη δημόσια υγεία.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.