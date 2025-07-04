Από την Υποδιεύθυνση Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος πραγματοποιήθηκε πρωινές ώρες της Πέμπτης συντονισμένη επιχείρηση σε περιοχές της Αθήνας και της Ρόδου, στο πλαίσιο διεθνούς αιτήματος δικαστικής συνδρομής, με σκοπό τον εντοπισμό και τη σύλληψη 2 διεθνώς διωκόμενων ατόμων, για τη συμμετοχή τους σε εγκληματική οργάνωση εμπορίας ανθρώπων.

Παράλληλα, διενεργήθηκαν έλεγχοι σε 3 οίκους ανοχής και μία κατοικία, για τον εντοπισμό πιθανών θυμάτων εμπορίας ανθρώπων και γενετήσιας εκμετάλλευσης.

Η επιχείρηση υλοποιήθηκε με την υποστήριξη του Κέντρου Επιβολής του Νόμου Νοτιοανατολικής Ευρώπης S.E.L.E.C., σε συνεργασία με τις αρμόδιες Εισαγγελίες Εφετών, το Τμήμα Interpol της Διεύθυνσης Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας, αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου, τη Μολδαβική Συνοριακή Αστυνομία και τη Μη Κυβερνητική Οργάνωση «OUR RESCUE», εξειδικευμένη στην αρωγή και προστασία θυμάτων εμπορίας ανθρώπων.

Από την αστυνομική έρευνα διαπιστώθηκε ότι, το διάστημα 2015–2018, οι δύο συλληφθέντες – ένας 33χρονος και μία 36χρονη – στρατολογούσαν στη Μολδαβία γυναίκες που βρίσκονταν σε ευάλωτη οικονομική κατάσταση και, χρησιμοποιώντας απατηλά μέσα, τις μετέφεραν στην Ελλάδα. Ακολούθως, τις εγκαθιστούσαν σε διαμέρισμα στην Αθήνα, όπου, με τη χρήση απειλών και αφού αφαιρούσαν τα ταξιδιωτικά τους έγγραφα, τις εξανάγκαζαν να εκδίδονται σε οίκους ανοχής στην περιοχή του Μεταξουργείου, παρακρατώντας τα έσοδά τους.

Οι ανωτέρω εντοπίστηκαν στο πλαίσιο της επιχείρησης από αστυνομικούς του Τμήματος Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων, πλησίον των τόπων διαμονής τους, σε Αθήνα και Ρόδο, όπου και συνελήφθησαν.

Σύμφωνα με τα ευρήματα των Μολδαβικών Αρχών, με τη συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας, διακριβώθηκαν 9 περιπτώσεις γυναικών – θυμάτων εμπορίας ανθρώπων, οι οποίες επέστρεψαν στη Μολδαβία μετά την παύση της εγκληματικής δράσης των εμπλεκομένων.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε 3 οίκους ανοχής, που βρίσκονταν σε κτίριο στην Αθήνα, οι οποίοι σχετίζονται με την εν λόγω υπόθεση. Κατά τους ελέγχους συνελήφθησαν συνολικά 7γυναίκες, οι οποίες κατηγορούνται για παραβίαση σφραγίδων που έθεσε η Αρχή.

Όπως προέκυψε, οι συγκεκριμένοι οίκοι ανοχής είχαν σφραγιστεί κατ’ επανάληψη, κατόπιν σχετικών αποφάσεων της δημοτικής Αρχής, ενώ από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των 185 ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ κινείται η διαδικασία επανασφράγισης των οίκων ανοχής.

Πηγή: skai.gr

