Στη σύλληψη του αντιπροέδρου του Αγροτικού Συλλόγου Λιβαδειάς, Λουκά Βούλγαρη, προχώρησαν σήμερα Αστυνομικοί της διεύθυνσης Βοιωτίας, σε σχέση με τα επεισόδια που σημειώθηκαν στη χθεσινή κινητοποίηση αγροτών της Βοιωτίας.

Μάλιστα, σύμφωνα με το TVSTAR, οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον κο Βούλγαρη τη στιγμή που μιλούσε ζωντανά σε ραδιοφωνική εκπομπή.

Δεν έχουν αποσαφηνιστεί τα αίτια της προσαγωγής αλλά σύμφωνα με συναδέλφους του, που ήδη συγκεντρώνονται έξω από την ΑΔ Βοιωτίας, σχετίζονται με τα επεισόδια που σημειώθηκαν μεταξύ αγροτών και Αστυνομικών χθες, λίγα μέτρα από την αίθουσα όπου επρόκειτο να παρουσιαστεί το Τοπικό Σχέδιο Ανάπτυξης.

Η ένταση κορυφώθηκε όταν οι αγρότες εισέβαλαν στο Διοικητήριο, περικυκλώνοντας τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και εκφράζοντας την αγανάκτησή τους για την πολιτική του απέναντι στον αγροτικό κόσμο της Βοιωτίας.

