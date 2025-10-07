Ένταση επικράτησε σήμερα στη Λιβαδειά κατά τη συγκέντρωση αγροτών της Βοιωτίας, οι οποίοι προσπάθησαν να φτάσουν έξω από το Διοικητήριο, όπου θα γινόταν η παρουσίαση του τοπικού σχεδίου ανάπτυξης.

Οι αγρότες προσυγκεντρώθηκαν με τα τρακτέρ τους στην είσοδο της Λιβαδειάς, στον κόμβο του Νοσοκομείου Λιβαδειάς προκειμένου με πορεία να φτάσουν στην αίθουσα του Διοικητηρίου.

Οι αγρότες συγκρούστηκαν με τους αστυνομικούς προσπαθώντας να φτάσουν στο Διοικητήριο. Η αστυνομία έκανε ρίψη χημικών, με τους αγρότες να σπάνε τελικά τον κλοιό και να φτάνουν στο κτίριο.

Τα επεισόδια έγιναν πιο έντονα με την έλευση του Υπουργού Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Τσιάρα.

Οι συγκεντρωμένοι εισέβαλαν στο Διοικητήριο και περικύκλωσαν τον υπουργό, διαμαρτυρόμενοι για την τακτική του απέναντι στους αγρότες της Βοιωτίας και κάνοντας λόγο για επιχείρηση διάσπασης του αγροτικού κινήματος.

Επίσης, αποφάσισαν αν αποχωρήσουν από τη σύσκεψη οι εκπρόσωποι των αγροτικών συλλόγων οι οποίοι είχαν πρόσκληση να συμμετάσχουν.

Σύμφωνα με το tvstar.gr, οι αγρότες διέκοψαν τη διαδικασία παρουσίασης της σύσκεψης προκειμένου ο υπουργός να συναντηθεί με το σύνολο των αγροτών στο προαύλιο του Διοικητηρίου.

Ο υπουργός δέχθηκε να συνομιλήσει μόνο με αντιπροσωπεία τους στον 4ο όροφο στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Βοιωτίας, Γιώργου Ντασιώτη.

Πηγή: skai.gr

