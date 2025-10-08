Ρεπορτάζ Μάκης Συνοδινός

Βίντεο ντοκουμέντο με τον μαυροφορεμένο άντρα να μεταφέρει τον εκρηκτικό μηχανισμό που τοποθετήθηκε χθες τη νύχτα στη γνωστή ντισκοτέκ "Jacky Ο", στην οδό Μιχαλακοπούλου, φέρνει στη δημοσιότητα το skai.gr.

Όπως φαίνεται στο βίντεο - το οποίο έχουν στα χέρια τους οι Αρχές - εμφανίζεται ο μαυροφορεμένος στις 21:55 το βράδυ να κινείται με γρήγορο βηματισμό στο πεζοδρόμιο κρατώντας τη χάρτινη σακούλα, που μέσα είχε τοποθετήσει τον εκρηκτικό μηχανισμό.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Τα εργαστήρια της ΕΛΑΣ κυριολεκτικά αποκωδικοποιούν το βιντεοληπτικό υλικό καρέ - καρέ, προκειμένου να ταυτοποιήσουν τον δράστη.

Τις έρευνες για τον εντοπισμό και σύλληψη του δράστη ανέλαβε το τμήμα δίωξης εκβιαστών της ασφάλειας

Υπενθυμίζεται πως η έκρηξη πραγματοποιήθηκε στις 10:00 το βράδυ χωρίς ευτυχώς να τραυματίσει κάποιον διερχόμενο πολίτη.

Ευτυχώς, σημειώθηκαν μόνο υλικές ζημιές στην πρόσοψη του καταστήματος και σε ένα αυτοκίνητο.

Τι δήλωσε στο skai.gr ο ιδιοκτήτης του καταστήματος

Για τον μαυροφορεμένο άντρα και την έκρηξη που ακολούθησε μίλησε και ο ιδιοκτήτης της πολύ γνωστής ντίσκο ενώ αποκάλυψε πως οι Αρχές έχουν στα χέρια τους ακόμη ένα βίντεο στο οποίο αποτυπώνεται η στιγμή της έκρηξης που σήκωσε στο πόδι ολόκληρη τη γειτονιά.

Με πήραν τηλέφωνο δίπλα από το ξενοδοχείο στις 10 το βράδυ και μου είπαν ότι σου έχουν βάλει βόμβα. Ήρθα εδώ και βρήκαν αστυνομία, πυροσβεστική… Από την κάμερα φαίνεται ένας που φοράει μάσκα και κουκούλα και αφήνει την χαρτοσακούλα και 3 λεπτά μετά έγινε η έκρηξη. Προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές, ευτυχώς, Παρασκευή και Σάββατο θα λειτουργήσουμε κανονικά» δήλωσε στο skai.gr ο ιδιοκτήτης του καταστήματος.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.