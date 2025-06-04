Της Έλενας Γαλάρη

Ποινή φυλάκισης 4 ετών για κάθε ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή και επιπλέον 3 ετών για κάθε σωματική βλάβη από αμέλεια κατά συρροή, ζητεί η εισαγγελέας της έδρας του τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων να επιβληθεί στους 9 από τους 10 κατηγορούμενους που κρίθηκαν ένοχοι για τη φονική πυρκαγιά στο Μάτι.

Για τον τελευταίο κατηγορούμενο, από το σπίτι του οποίου ξεκίνησε η φωτιά, η εισαγγελέας ζητεί να παραμείνει η πρωτόδικη ποινή που του είχε επιβληθεί, δηλαδή να παραμείνουν τα τρία χρόνια.

Λίγο νωρίτερα το δικαστήριο είχε απορρίψει όλα τα ελαφρυντικά που αιτήθηκαν οι συνήγοροι των κατηγορουμένων.

Συγκεκριμένα, για τον πρότερο σύννομο βίο, μη ταπεινά αιτια, καλή συμπεριφορά μετά την πράξη και μη εύλογη διάρκεια δίκης.

Πηγή: skai.gr

