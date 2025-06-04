Λογαριασμός
Πανελλαδικές 2025: Και νέος μηδενισμός γραπτού στο Ηράκλειο - Πήγε να δώσει με "bluetooth"

Παρά τις οδηγίες, εντοπίστηκε στην κατοχή του υποψηφίου συσκευή "bluetooth" που απαγορεύεται ρητά, στη διάρκεια της εξέτασης με αποτέλεσμα να μηδενιστεί το γραπτό

Πανελλαδικές Εξετάσεις

Ένας ακόμη μηδενισμός γραπτού, υποψηφίου στις πανελλαδικές εξετάσεις, σημειώθηκε σε εξεταστικό κέντρο του Ηρακλείου.

Σύμφωνα με τον αναπληρωτή του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Κρήτης και Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου Θανάση Κατσαγκόλη, παρά τις οδηγίες, εντοπίστηκε στην κατοχή του υποψηφίου συσκευή "bluetooth" που απαγορεύεται ρητά, στη διάρκεια της εξέτασης.

Το γραπτό μηδενίστηκε βάσει των προβλεπόμενων, ενώ ο κ. Κατσαγκόλης σημείωσε ότι οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μην έχουν μαζί τους κατά την είσοδο στα εξεταστικά κέντρα είτε κινητά τηλέφωνα, είτε άλλες συσκευές.

