Σε δύο συλλήψεις προχώρησε η Αστυνομία για το τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε σήμερα το πρωί στη λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ύψος της λεωφόρου Καλαμακίου, όπου έχασε τη ζωή της μια 65χρονη δημοτική υπάλληλος καθαριότητας.

Υπενθυμίζεται ότι περίπου στις 6.15 το πρωί ένας 23χρονος οδηγός ταξί που κινούνταν στην παραλιακή στο ρεύμα προς Πειραιά προσέκρουσε στην πίσω αριστερή πλευρά του απορριμματοφόρου του δήμου Αλίμου, με αποτέλεσμα να τραυματίσει θανάσιμα την 65χρονη γυναίκα.

Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, συνελήφθη ο 23χρονος οδηγός του ταξί αλλά και ο 58χρονος οδηγός του απορριμματοφόρου του Δήμου Αλίμου. Και οι δύο υποβλήθηκαν σε αιματολογικές εξετάσεις για να διαπιστωθεί αν ήταν υπό την επήρεια ουσιών ενώ αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα στον Εισαγγελέα.

Παράλληλα, σύμφωνα με την Αστυνομία, στο δυστύχημα τραυματίστηκε ελαφρά και ένας 39χρονος από την Αυστραλία που επέβαινε στο ταξί. Ο 39χρονος μεταφέρθηκε με ελαφρά τραύματα στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός».

Στις 6.15 το πρωί της Παρασκευής, στη Λ. Ποσειδώνος, το ταξί έκανε προσπέραση και συγκρούστηκε με το απορριμματοφόρο στο πίσω μέρος του οχήματος όπου βρισκόταν ή άτυχη γυναίκα.

Νέες εικόνες από το σημείο του δυστυχήματος:

Το απορριμματοφόρο είχε κάνει στάση στην άκρη του δρόμου για να κάνει αποκομιδή όταν το ταξί έκανε προσπέραση και προσέκρουσε με δύναμη στο όχημα του δήμου.

Αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η 65χρονη εργαζόμενη, να τραυματιστεί ελαφριά επιβάτης του ταξί ενώ ο 23χρονος οδηγός είναι μια χαρά την υγεία του.

Η τραγική ειρωνεία είναι ότι η εργαζόμενη είχε αντικαταστήσει άλλη συνάδελφό της στη συγκεκριμένη βάρδια και δεν ήταν προγραμματισμένο να δουλέψει.

