Νέα φοιτητική εστία δυναμικότητας, τουλάχιστον, 115 φοιτητών θα κατασκευαστεί στη Σάμο, για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου, μετά από σχετική Υπουργική Απόφαση που υπέγραψε η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, εγκρίθηκε η αγορά οικοπέδου για την κατασκευή φοιτητικής εστίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στο Καρλόβασι Σάμου με συνολικό προϋπολογισμό 600.000 ευρώ, αφού πρώτα είχε εγκριθεί η αγορά από το Συμβούλιο Διοίκησης του Πανεπιστημίου.

Η νέα φοιτητική εστία θα μπορεί να φιλοξενεί τουλάχιστον 115 φοιτητές, είτε σε μονόκλινα δωμάτια με μπάνιο, είτε σε διαμερίσματα των δύο δωματίων με μπάνιο. Δύο από τα μονόκλινα δωμάτια θα είναι κατάλληλα διαμορφωμένα για τη στέγαση φοιτητών ΑμεΑ.

Σύμφωνα με το υπουργείο, το κτιριακό συγκρότημα που θα ανεγερθεί αναμένεται να διαθέτει σύγχρονους και πλήρως εξοπλισμένους κοινόχρηστους χώρους, όπως υποδοχή (reception), αίθουσες ψυχαγωγίας, κουζίνα και τραπεζαρία, καθώς και χώρους πλυντηρίων, αποθήκες και τεχνικές εγκαταστάσεις, κλπ.

Επίσης, θα είναι πλήρως προσβάσιμο σε άτομα με αναπηρία, σύμφωνα με όσα προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία.

Σε συνδυασμό με τις υπάρχουσες φοιτητικές κατοικίες, θα καλύπτει ετησίως τις ανάγκες στέγασης περισσοτέρων από 265 φοιτητών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με έδρα το Καρλόβασι Σάμου.

«Η κατασκευή φοιτητικής εστίας στη Σάμο αποτελεί ένα ζωντανό παράδειγμα του πώς μπορούμε να δίνουμε άμεσες, ουσιαστικές λύσεις σε ένα διαχρονικά οξύ πρόβλημα: αυτό της φοιτητικής στέγης», δήλωσε, μεταξύ άλλων, η κ. Ζαχαράκη.

Η υπουργός πρόσθεσε: «Στηρίζουμε έμπρακτα τις οικογένειες που μεγαλώνουν τα έξοδά τους, όταν τα παιδιά τους σπουδάζουν μακριά από το σπίτι.

Το σχέδιο μας για τη φοιτητική στέγη κινείται σε τρεις άξονες: αναβάθμιση των υποδομών του δημόσιου πανεπιστημίου, στήριξη των φοιτητών και των οικογενειών τους, αλλά και στήριξη της περιφέρειας. Με πράξεις, όχι με λόγια. Θέλουμε να νοιώθουν οι νησιώτες μας, ειδικά στη Σάμο αλλά και ευρύτερα στο βορειοανατολικό Αιγαίο, ότι η κυβέρνηση μας μεριμνά για κάθε τι που στηρίζει τις τοπικές κοινωνίες, απαντά στις ανάγκες, αλλά και στις αγωνίες τους».

Το έργο εντάχθηκε στο «Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού 2021-2025» στον Άξονα Προτεραιότητας «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός υποδομών όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης»

Πηγή: skai.gr

