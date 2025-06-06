Σοβαρό τροχαίο δυστύχημα, στο οποίο εμπλέκεται ταξί και απορριμματοφόρο, σημειώθηκε νωρίς το πρωί στην Παραλιακή στο ρεύμα προς Πειραιά, στο ύψος της λεωφόρου Καλαμακίου.

Νεκρή είναι η δημοτική υπάλληλος, 65 ετών, που βρισκόταν στο πίσω μέρος του απορριμματοφόρου για την αποκομιδή των σκουπιδιών.

Στο σημείο έφτασε η αστυνομία και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Λόγω του δυστυχήματος έχουν δημιουργηθεί προβλήματα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Πηγή: skai.gr

