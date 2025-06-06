Ως ύποπτος για σχεδιασμό τρομοκρατικής επίθεσης συνελήφθη σήμερα στην Κολωνία της Γερμανίας ένας 14χρονος, ο οποίος θεωρείται ότι έχει ενταχθεί στην οργάνωση «Ισλαμικό Κράτος».

Ο Εμιρχάν Α., Γερμανός υπήκοος και μαθητής, φέρεται να σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση στο όνομα του «Ισλαμικού Κράτους», πιθανότατα σε χριστουγεννιάτικη αγορά στο τέλος του έτους. Η εισαγγελία της Κολωνίας ερευνά στο μεταξύ τον 14χρονο για διασπορά προπαγάνδας αντισυνταγματικών οργανώσεων και συμμετοχή στο «Ισλαμικό Κράτος».

Σύμφωνα με την εισαγγελία, ο Εμιρχάν Α. δεν είχε μέχρι τώρα απασχολήσει τις γερμανικές αρχές, αλλά πρόσφατα ανήρτησε στον λογαριασμό του στο TikTok βίντεο με αναφορές στο «Ισλαμικό Κράτος» και τον όρκο πίστης του σε αυτό, με το σχόλιο «Πριν να είναι πολύ αργά». Στην έρευνά τους οι αρχές ανακάλυψαν και άλλα διαδικτυακά προφίλ του ιδίου, επίσης με ισλαμιστικό περιεχόμενο. Ως όνομα χρήστη σε ένα από αυτά μάλιστα είχε αλλάξει το δικό του σε «Βομβιστής Αυτοκτονίας/Μάρτυρας» και στην περιγραφή είχε γράψει «Πορεύομαι προς τον θάνατο». Παραμένει ωστόσο ασαφές το στάδιο προετοιμασίας μιας ενδεχόμενης επίθεσης στο οποίο είχε φθάσει ο συλληφθείς.

«Το TikTok έχει πάψει προ πολλού να είναι απλώς μια σκηνή για χορούς, αλλά έχει γίνει έδαφος αναπαραγωγής εξτρεμισμού. Η ριζοσπαστικοποίηση συμβαίνει σε πραγματικό χρόνο - σε smartphone στην τσέπη του παντελονιού. Πρέπει να παρακολουθούμε πιο προσεκτικά και αυτά τα κανάλια. Αυτό σημαίνει επίσης ότι οι πάροχοι πλατφόρμας πρέπει να λογοδοτούν περισσότερο», δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών της Βόρειας Ρηνανίας - Βεστφαλίας Χέρμπερτ Ρόιλ και εξέφρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι οι αρχές ασφαλείας παρενέβησαν εγκαίρως. «Ένας νεαρός όχι μόνο δόξαζε και διέδιδε την προπαγάνδα του "Ισλαμικού Κράτους" στα κανάλια του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά μοιραζόταν και φαντασιώσεις επιθέσεων. Είναι εξωφρενικό το γεγονός ότι 14χρονοι είναι ήδη έτσι», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.