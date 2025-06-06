Ελεύθερος, με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία του στον ανακριτή, ο 34χρονος που κατηγορείται ότι κλώτσησε και πάτησε με το αυτοκίνητό του ένα γατάκι στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα να το σκοτώσει.

Υπενθυμίζεται πως ο δράστης κατηγορείται και για οπλοκατοχή καθώς στην κατοχή του βρέθηκε ένα αναδιπλούμενο μαχαίρι.

Παράλληλα ο άνδρας, κατηγορείται για διακίνηση ναρκωτικών με τη μορφή της αγοράς, καθώς μετά από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του εντοπίστηκαν ποσότητες κοκαΐνης.

Η Ανθούλα Ανασογλου νομική σύμβουλος της Πανελλήνιας Ένωσης κατά της κακοποίησης ζώων σε δηλώσεις της τόνισε «πόσο σίγουροι είμαστε ότι ένα παιδί που το κάνει αυτό και «επιβραβεύεται» δίνοντας του εύκολα την ελευθερία του, δε θα το ξανακάνει».

Πηγή: skai.gr

